Detingut a Requena un ciutadà polonés reclamat en el seu país per més de 30 robatoris amb violència

Sobre l'ara arrestat pesava un Orde Europeu de Detenció i Entrega emesa per les autoritats judicials poloneses. Després de rebre un avís de l'Oficina Sirene de Madrid, es va informar de la possible localització del subjecte requerit per les autoritats poloneses en el municipi de Requena.

Els agents van localitzar la família de l'home, i consultada la base de dades, se li va identificar mitjançant reconeixement fotogràfic i la comprovació del seu permís de conduir, detalla l'Institut Armat.

Fruit de les investigacions i gestions realitzades pels agents, el passat dia 8 d'abril es procedeix a la detenció d'aquest home de 37 anys i nacionalitat polonesa, per a presentar-ho davant l'autoritat judicial.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat Central d'Instrucció número 2 de Madrid.