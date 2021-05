La Xunta insta a Miñones a trabajar para que el Gobierno "cumpla" con la financiación de la ley de dependencia

No en vano, en el marco de un acto en Santiago, la conselleira ha advertido que no hacerlo y seguir sin "cumplir" la ley de dependencia ni aportar "el 50 por ciento" de los recursos para sufragar la atención no supone "un agravio" para la comunidad sino para todas las personas en situación de dependencia que viven en Galicia.

Así se ha pronunciado después de que Miñones trasladase, tras una reunión con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), que el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) es "una competencia autonómica" y que, al margen de trasladar la necesidad de más recursos al Estado, también solicitaría a la Xunta el incremento de la partida.

Fabiola García ha agradecido las palabras de Miñones y ha asegurado que comparte su preocupación por el SAF, pero en relación a que solicitará más recursos a la Administración gallega, le ha retado: "Menos cartas y más dinero".

Así, ha remarcado que, de cada cuatro euros que se invierten en Galicia para las personas dependientes, "tres son financiados por la Xunta y menos de uno por el Ejecutivo central". "El Gobierno socialista no cumple con la ley de dependencia", ha esgrimido, antes de instar a Miñones a velar porque sí lo haga.