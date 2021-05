MÉS per Llucmajor critica "la nefasta gestión" del equipo de gobierno con la tasa de basuras

"Una vez más la mala gestión del equipo de gobierno repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas del municipio", ha lamentado la formación ecosoberanista en un comunicado.

Desde MÉS han recordado que presentaron una moción en el pasado pleno mediante la que reclamaban al equipo de gobierno que amplíe el plazo para adherirse a la ITR, ya que "una gran mayoría de contribuyentes no se ha adherido a causa de la mala campaña de comunicación e información".

"El equipo de gobierno nos dio la razón, admitió errores graves a la hora de comunicar, nos confirman que muchas cartas no llegaron a los hogares de urbanizaciones pero aun así, no nos aprobaron la moción y, lo que es peor, no tienen la intención de rectificar", han censurado desde MÉS.

Según MÉS, las zonas más afectadas son s'Arenal y Urbanitzacions, "donde la ciudadanía no ha recibido ningún tipo de información sobre la puesta en marcha de este nuevo sistema de bonificaciones por buenas prácticas".

De acuerdo con la formación, el Ayuntamiento de Llucmajor recaudará 8.000.000 de euros para 2021, cuando en 2020 el presupuesto indicaba 6.800.000 para la misma tasa. "La cantidad recaudada por la tasa excederá con creces el coste real del servicio", han concluido.