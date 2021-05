Hisenda rebutja la proposta d'Economia de convertir Fira València i IFA en corporacions privades d'interés públic

Després d'estudiar l'esborrany que li va traslladar Economia el passat 22 de març, el departament liderat per Vicent Soler ha presentat aquest dimecres les seues al·legacions, diversos dies després del termini fixat, i conclou que el plantejament d'Economia "deixa sense resoldre nombroses qüestions tant de caràcter jurídic i organitzatiu, com de caràcter financer, econòmic i patrimonial, que són bàsiques per a la viabilitat d'aquestes institucions".

El document, al que ha tingut accés Europa Press, recorda que amb la subrogació del deute de Fira València i IFA per part de la Generalitat, sorgeix un compte creditor per import de 445,4 milions d'euros que Fira València deu a la Generalitat, i un saldo creditor per valor de 76 milions en el cas de la institució firal alacantina.

Per a Hisenda, l'existència d'aquest saldo creditor suposa un "obstacle important per a la viabilitat financera de la nova institució" que vaja a desenvolupar les competències en matèria de promoció i internacionalització del comerç valencià.

En la seua opinió, qualsevol operació jurídic patrimonial que tinga com finalitat la gestió d'aquest saldo hauria de realitzar-se en el si d'una entitat -ja siga una societat mercantil, ja siga una Entitat Pública Empresarial- "incardinada en el perímetre del Sector Públic Instrumental (SPI) de la Generalitat".

El departament de Soler defèn que optar per una entitat dins del perímetre del SPI "permetria la realització de les aportacions d'actiu i patrimoni relatives als immobles i saldo creditor que farien possible la viabilitat d'una nova entitat amb una estructura patrimonial sense desequilibris i una integració del personal ajustada a les necessitats reals". Seria "una solució relativament senzilla", assegura.

Al seu entendre, la capitalització plantejada per Economia d'un saldo creditor enfront de la Generalitat per un import d'uns 500 milions d'euros a favor d'una entitat privada com seria eixa futura Corporació de Dret Públic (CDP), "no es podria escometre per la Generalitat".

Segons Hisenda, aquest tipus d'entitats no es poden capitalitzar en sentit estricte perquè manquen de capital social dividit en accions o participacions que donen lloc a uns drets polítics i econòmics.

A més, sosté que "no existeix cobertura legal per a la realització d'aportacions directes al patrimoni d'aquestes entitats, a fons perdut, per a compensar pèrdues o enfortir la seua solvència perquè les CDP són un tercer privat per a la Generalitat".

Des del seu punt de vista, "les solucions possibles que apunta l'esborrany (capitalització, cancel·lació) solament serien possibles en l'àmbit d'una operació dins del perímetre SPI GV".

D'altra banda, el departament de Soler critica "falta de concreció tècnica" en l'esborrany d'Economia, "que ni tan sols es plasma en mandat normatiu algun". Parla de "absència de normativa estatal bàsica habilitant" per a la creació de Corporacions de Dret Públic en matèria firal i apunta a una "duplicitat o solapament de funcions amb les ja atribuïdes legalment a les Cambres de comerç, la partió de les quals no se soluciona en l'esborrany analitzat".

NO VEU FACTIBLE ASSEGURAR AUTOSUFICIÈNCIA FINANCERA

Quant a la viabilitat a mitjà termini d'aquestes entitats, Hisenda sosté que "no és factible assegurar l'autosuficiència financera d'una CDP", en el context de la proposta continguda en l'esborrany de referència, en atenció a la seua naturalesa d'entitat aliena al Sector Públic Instrumental de la Generalitat.

Segons exposa en les seues al·legacions, la Generalitat vé finançant a través d'ampliacions de capital, subvencions i transferències consignades en els seus pressupostos, l'activitat i inversions d'aquestes entitats del SPI, en el cas que no generen ingressos propis suficients i tot açò sense perjuí que la GV té la possibilitat d'assumir pagaments a través dels mecanismes de finançament de l'Estat (actualment el FLA) i concedir préstecs en cas de necessitats d'injecció de liquiditat.

No obstant açò, en el cas concret d'una CDP, la seua autosuficiència financera dependrà de les quotes i responsabilitat econòmica-patrimonial dels seus associats i de la seua capacitat de generar recursos propis procedents de la seua activitat i "l'aportació de recursos de la Generalitat, si escau, haurà de canalitzar-se en un marc jurídic de subvencions i ajudes d'estat, molt més restrictiu", avisa.