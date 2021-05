MÉS per Mallorca afirma que el derrota de la izquierda en Madrid "corresponde al PSOE"

Así se ha expresado Ferrà en declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces del Parlament balear. En referencia a Más Madrid, el diputado ecosoberanista ha querido "poner en valor el resultado de la nueva izquierda verde y arraigada en la tierra", y ha asegurado que es "un precedente para todos los territorios".

Ferrà no cree que el resultado de las elecciones de la Comunidad de Madrid se extienda a todos los territorios por igual aunque "hay cuestiones que sí pueden tener coincidencia, como el mal resultado de Cs". Incluso en Baleares, Ferrà cree que dentro del bloque de la derecha posiblemente se produzca una "transferencia de votos y escaños".

Asimismo, se ha mostrado sorprendido de "escuchar tanto a líderes autonómicos de vox decir que no son necesarios para absolutamente nada", porque "da apoyo gratis al PP".

Por su parte, el portavoz de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que "se haya validado una acción de gobierno nefasta" en Madrid, un fenómeno que ha achacado a "la política mediática y populista". Con todo, Castells ha reconocido que los resultados de Más Madrid les generan "simpatía" porque "se demuestra que las opciones más conocedoras de la realidad del territorio son bien valoradas y premiadas por los electores".

AUTO DEL TSJIB

Al margen de las elecciones madrileñas, el diputado de MÉS per Mallorca ha comentado el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que ha rechazado este miércoles examinar la propuesta de medidas del Govern para después del estado de alarma porque se trata de propuestas y no medidas ya aprobadas.

Ferrà ha lamentado que "esta situación de caos e inseguridad jurídica" viene de que ha "quedado en el aire la renovación o no del Estado de alarma". MÉS ha recordado que son partidarios de que se plantee una reformulación del Estado de alarma porque determinadas restricciones "deben estar reguladas por normas fundamentales".

"El Estado de alarma se regula en la Constitución; si a mí me preguntan, me gustaría disponer de una Constitución de Baleares, pero no tenemos, lo que no podemos permitir es que el territorio se tenga que aventurar con medidas como decretos ley para llevar a cabo restricciones", han protestado desde el partido, uno de los socios que forman el Govern balear.

Paralelamente, Ferrà ha comentado la visita de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reprochándole que no anuncie una devolución de los 78 millones de euros pendientes del IVA, novedades respecto a la reforma del sistema de financiación o el Régimen Especial de Baleares (REB).