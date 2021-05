MÉS per Menorca pide tramitar el decreto de gestión de fondos europeos como proyecto de ley

En declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, Castells ha defendido que "lo normal es hacer leyes, no decretos". El diputado ha recordado que en lo que va de 2021 el Govern ya lleva cuatro decretos y aunque entiende que algunas medidas adoptadas debido a la pandemia necesitaban hacerse por vía de emergencia, es necesario "hacer la deliberación política propia de la democracia".

La tramitación como proyecto de ley no deroga el contenido del decreto y abre un periodo para que los grupos parlamentarios puedan hacer aportaciones. MÉS per Menorca, uno de los partidos que tradicionalmente apoyan al Govern de PSIB, Unidas Podemos y MÉS per Menorca, opina que es una legislación lo suficientemente "importante" para pasar esta tramitación.

A lo largo de la pandemia de todos los decretos aprobados por el Govern sólo se ha aceptado tramitar como proyecto en el Parlament uno, el de medidas de reactivación económica, en una ajustada votación en la que el voto de MÉS per Menorca fue decisivo.

Además del debate para ratificar el decreto, el pleno del Parlament del próximo martes también incluirá una moción sobre moratoria de cruceros y una interpelación sobre la normativa de animales que viven en el entorno humano.

En la sesión de control al Govern los partidos de la oposición preguntarán a la presidenta, Francina Armengol, sobre el plan de desescalada y la Oficina Anticorrupción, entre otros asuntos.

Por otro lado, en la Junta de Portavoces de este miércoles el PI ha trasladado una queja por lo ocurrido en la comparecencia del director de la Oficina Balear de la Infancia y Adolescencia, Serafín Carballo, al que se "presionó para que se diera prisa porque tenía que comparecer después un conseller", según la portavoz del PI, Lina Pons. La diputada ha lamentado la "imagen patética" que en su opinión dio la Cámara y ha pedido corregir estas situaciones.