Hosbec demana a Puig que "engegue la maquinària diplomàtica" perquè la Comunitat reba turistes britànics

La patronal hostelera ha assenyalat que "els bons índexs" epidemiològics de la Comunitat "urgeixen una gestió diplomàtica i estratègica" perquè aquesta "puga ser tractada el Portugal del Mediterrani' i que els turistes britànics puguen viatjar amb relativa normalitat". Així, ha reclamat que la Comunitat Valenciana entre en la zona 'verda' de la classificació que el Regne Unit fa als països de destinació dels seus viatgers.

Després de la decisió del govern britànic d'alçar restriccions per als viatges a Canàries, Hosbec ha instat el president de la Generalitat al fet que "engegue la maquinària diplomàtica per a fer valdre els mesos i els sacrificis" que s'han realitzat perquè la Comunitat siga "la regió europea amb dada més favorable de control de la pandèmia".

El president de la patronal turística valenciana, Toni Mayor, ha reclamat que Puig "ha de liderar la seua bona gestió i ha de traure rendiment de l'esforç i sacrifici que hem fet tots".

"Si el Regne Unit està pensant a classificar Portugal com a zona verda en el seu semàfor de destinacions, quan Portugal és un territori de la Península Ibèrica, idèntica opció s'ha de plantejar per a la Comunitat Valenciana, perquè es tracta d'una zona controlada, que funciona com una illa, en la qual els turistes no es desplacen a altres llocs del país. Les condicions que serveixen per a Portugal, han de servir-nos a nosaltres també", ha defès.

"El mercat britànic és essencial per a la recuperació del turisme valencià, amb una especial incidència en l'àrea de Benidorm i de la Costa Blanca en les quals arriba a representar un 40% del total del mercat", ha exposat l'associació empresarial en un comunicat.

"NO ESTAN FENT RES"

Els empresaris turístics creuen que "ni el Govern valencià ni el nacional, estan fent res en aquest sentit. "A la ministra només l'escoltem parlar de Canàries i Balears, i el president Puig hauria d'estar ara mateix cridant a totes les portes de Downing Street per a ensenyar les dades de la Comunitat Valenciana. La decisió del Regne Unit es prendrà en breu i necessitem que coneguen la nostra impecable situació sanitària", ha agregat.

En aquesta línia, Hosbec defèn que "la immillorable situació de la Comunitat Valenciana ha d'arribar també a les instàncies europees". "També ha de servir per a ser considerats territori idoni per a viatges no essencials d'europeus durant el pròxim estiu", ha subratllat.

"HEM DE VENDRE LES BONES DADES"

El president d'Hosbec ho té clar: "Puig té l'obligació de protagonitzar la projecció de tres mesos de sacrificis perquè els mercats internacionals ens puguen obrir les seues portes. No ens quedem només amb les bones dades, les hem de vendre."

Al seu juí, el Consell "ha fet, fins avui, oïdes sordes a tots els missatges d'auxili econòmic que ha llançat el sector, que es troba al límit de la seua capacitat d'aguant". "Almenys que es note que pintem alguna cosa en el panorama internacional i que no siguem de nou la 'cenicienta' política del turisme espanyol", ha insistit.