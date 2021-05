La Escuela Superior de Ingeniería de la US acoge un evento sobre el diseño y fabricación de drones

En los últimos años, el interés de la ciudadanía por los drones se ha incrementado, así como sus aplicaciones, nuevos diseños, nuevos gadgets o vuelos grupales. Con este evento se trata de trasmitir a la sociedad, desde el usuario aficionado, el estudiante de ramas tan diversas como ingenieros a graduados en audiovisuales, así como al investigador, al empresario y al trabajador en general, una muestra del estado del arte actual de esta herramienta y sus posibles aplicaciones.

En el transcurso del encuentro se han desarrollado casi 50 video-ponencias, nueve sesiones presenciales y dos plenarias a cargo de dos investigadores de gran prestigio internacional, Anibal Ollero Baturone, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la US y Manuel Pérez Ruiz, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrícola de la US, así como una mesa redonda donde se puso el foco en las ventajas e inconvenientes de la instrumentación de los vehículos aéreos no tripulados.

La primera jornada de conferencias concluyó con dos exhibiciones de drones en las inmediaciones de la ETS de Ingeniería de la US, a cargo de las empresas Aeromedia y Tecnitop, que suscitaron mucho interés entre los inscritos que siguieron el evento de forma presencial.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería, sede de IngeniaDRON 2021, ha sido un marco excepcional por la gran variedad de los estudios que en ella se imparten, titulaciones relacionadas de alguna forma con el diseño, fabricación, programación o usos de estas máquinas, así como por la concentración en dicho centro de grupos de investigación relacionados con los mismos. Asimismo, su ubicación en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, ha permitido la realización de las exhibiciones en un espacio prefecto para ello.