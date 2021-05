Investigadores demanen als Premis Rei Jaume I llenguatge inclusiu i paritat per a "visibilitzar a la dones en la ciència

En la missiva, el col·lectiu d'investigadores i tecnòlogues desitja que es comprenga "el cansament i 'hartazgo' que els provoca l'expressa telefonada a candidats per als millors científics i emprenedors, que es manté en la convocatòria dels seus premis del present any".

La carta es remet també a la Generalitat Valenciana perquè el missatge "es faça extensiu a totes les entitats que premien, financen, desenvolupen polítiques o realitzen comunicació científica i en ella s'incideix, a més, que certs factors com la falta de transparència en la selecció dels jurats o la no paritat en la composició d'aquest poden afectar negativament a la diversitat de gènere en la presentació de candidatures".

La iniciativa compta amb més de vint adhesions d'associacions, societats científiques, fundacions, grups d'investigació i organismes públics, romanent oberta a altres entitats.

Des d'Amit assenyalen que són "conscients que els motius pels quals està present l'ús del llenguatge no inclusiu poden ser no intencionals". No obstant açò, apunten, "ja siga economia del llenguatge, costum o descuit, les dones no ens sentim representades en ell".

"ASPIREM A QUE ES COMPRENGA EL NOSTRE CANSAMENT"

I reiteren: "Entenem que segurament no existisquen roïnes intencions, però també aspirem al fet que es comprenga el nostre cansament. Aquest tipus de llenguatge ignora i invisibiliza a les dones investigadores i tecnòlogues i té greus conseqüències negatives per a les futures generacions, ja que no apel·la a la seua participació".

"Algunes persones i autoritats se sorprenen que les xiquetes no confien en la seua capacitat intel·lectual i que tinguen menys predisposició a presentar-se a competicions com les olimpíades matemàtiques. Però la veritat és que és difícil que se senten apel·lades per aquest llenguatge tan excloent. Existeixen fórmules per a fer el llenguatge més inclusiu i el seu ús seria particularment apropiat a l'hora de redactar una convocatòria de premis, una invitació a ponències o a qualsevol altre acte científic i cultural per al qual se sol·licite la participació de la ciutadania", argumenten.

En aquest sentit, defenen que "es pot parlar de científics i científiques, però també de persones dedicades a la ciència, de persones expertes, etc., també es pot fer referència a candidatures en lloc de candidats".

"Ens consta que el personal de moltes de les fundacions i entitats que utilitzen el llenguatge que qüestionem, estan realitzant avanços quant a altres aspectes rellevants com els tribunals paritaris i la participació en els mateixos de grans investigadores. És un esforç que valorem i volem reconéixer en el present document. No obstant açò, encara queden factors com la falta de transparència respecte a els qui integren els jurats i la no paritat en els mateixos, que poden afectar negativament a la voluntat de presentar-se a una determinada convocatòria", conclouen.