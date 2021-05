Willy Toledo habla de cómo era Toni Cantó cuando lo conoció en '7 vidas': "No era tan facha, nos llevábamos bien"

Si hay dos actores muy politizados, esos son Willy Toledo y Toni Cantó. El madrileño, por sus múltiples afirmaciones sobre el panorama político, y el valenciano, por su papel como militante de partidos como UPyD, Ciudadanos y, por poco, en el PP.

Sin embargo, ambos coincidieron en el mundo de la interpretación en una de las series españolas más conocidas: 7 vidas. Toni Cantó daba vida a David, hermano de Carlota (Blanca Portillo) y uno de los primeros protagonistas, y Willy Toledo era Richard, un vividor alocado que empezó como secundario y fue ganando presencia en la historia.

Pero lejos quedó aquella relación que pudieran tener allá por el 1999 cuando empezó la ficción, pues ahora parecen tener posturas completamente opuestas ideológicamente.

Así lo ha confirmado el propio Toledo en una entrevista con El Mundo: "Cuando lo conocí no era tan facha. No era así. Nos llevábamos bien. Últimamente ha tenido una deriva ultrarreaccionaria que no sé de dónde le sale".