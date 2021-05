Paterna (València), reconeguda com Ciutat del Foc

Paterna obté així el reconeixement oficial a l'especial relació que manté amb la pólvora i el foc, que formen part de l'essència de la ciutat com es manifesta social, cultural i festivament.

Després del reconeixement, el president del parlament, Enric Morera; el president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, i la regidora de Turisme, Cultura i Foc, Teresa Espinosa, han compartit la notícia amb els representants de les federacions festives de Paterna que han acudit a celebrar-ho al costat del 'coeter major', el cronista oficial de la vila i la Policia Local.

"Aquesta declaració és importantíssima per a Paterna per eixa arrelada relació que tenim amb el foc i se suma a altres reconeixements com la declaració de la Cordà com a Festa d'Interés Turístic Nacional, que ens posiciona internacionalment com a bressol del foc i capital de la pólvora", ha ressaltat el primer edil.

La relació de Paterna amb la pólvora es remunta a diversos segles arrere. Ja en el XIX, la presència de la Cordà queda constatada en els programes festius del municipi. "Ens vincula amb les nostres tradicions i arrels i amb les seues representacions festives en les quals la pólvora i el foc són sempre fonamentals", ha recordat l'edil de Foc.

Alguns exemples de l'arrelament que té La Cordà a Paterna són l'himne propi a aquesta festa, el monument al tirador, una marca registrada pròpia, el consell sectorial, la figura del 'coeter major' o la regidoria específica dedicada al Foc.

La ciutat va ser "pionera" en reptes recents relacionats amb la cultura del foc quant a seguretat i habilitació d'espais específics per a tiradors, com el 'cohetódromo'. També va demanar el reconeixement de la Cordà com Bé d'Interés Cultural (BIC) Immaterial, davant la repercussió cada vegada major d'aquest acte que forma part del sentir dels veïns.