La Diputación de Alicante aprueba instar a Puig a abordar con el Gobierno la defensa del trasvase Tajo-Segura

La propuesta impulsada por el PSPV hace referencia, concretamente, a la petición de que el Consell traslade al Ejecutivo los términos recogidos en el pacto firmado en San Miguel de Salinas por los ayuntamientos de la Vega Baja en relación a la defensa del trasvase.

El diputado del PSPV, Jose Joaquín Hernández, ha resaltado los puntos de dicho pacto alcanzado con el consenso de "todos" los municipios, así como las necesidades de los regantes y colectivos agricultores.

"Era necesario ratificar el acuerdo en la Diputación e instar al presidente de la Generalitat a que traslade al Gobierno las acciones que nuestra tierra necesita, porque los políticos estamos para defender unidos nuestro territorio", ha aseverado el también alcalde de Dolores.

Por parte del grupo de Compromís, su portavoz, Gerard Fullana, ha sostenido que lo "importante" es hacer "vinculantes" estos acuerdos para que "traspasen nuestras fronteras". "Los partidos estatales tienen un papel más difícil porque PSOE y PP luego no lo apoyan; hay que avanzar hacia la vinculación de estos acuerdos", asevera.

Desde el equipo de gobierno, integrado por PP y Cs, la vicepresidenta de la Diputación y diputada de ciclo hídrico, Ana Serna, ha recalcado el apoyo a la moción presentada por el PSPV porque el acuerdo de San Miguel de Salinas recoge dos puntos aportados por alcaldes 'populares' de la Vega Baja. "Tenemos claro desde el minuto cero que era necesaria una unidad", ha subrayado.

"SPRINT FINAL"

No obstante, ha sostenido que los socialistas intentan, con esta moción, atender las necesidades de los regantes y agricultores "en un sprint final" después de las palabras del 'president' Ximo Puig sobre "aquelarres" y "brujería". "Esto no es una carrera de velocidad, sino de fondo, somos muchos los que llevamos reivindicando y luchando por esta cuestión durante mucho tiempo; esta moción llega tarde, y el presidente ha hecho los deberes tarde", ha indicado Serna.

En turno de réplica, Hernández ha destacado que el trasvase es "irrenunciable" para el PSPV y que no desean entrar en un debate de "confrontación" y de "enfrentar territorios": "No debemos entrar en una guerra del agua y la Diputación debe mantener la lealtad institucional, debe estar con Puig y no contra él", ha dicho.