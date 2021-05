"Que la fuerza te acompañe..." si piensas resistirte al 50% de descuento en la segunda unidad de los Lego de Star Wars

El 4 de mayo es una fecha marcada en rojo en muchos calendarios, especialmente en aquellos que se confiesan fieles seguidores de la saga de Star Wars. Y es que en esa jornada se celebra el día de la producción cinematográfica iniciada por George Lucas, una de las más influyentes de la historia del séptimo arte. De hecho, que la efeméride se celebre en esta fecha no es casualidad, puesto que los miembros del Partido Conservador del Reino Unido utilizaron el eslogan "May the 4th be with you" para felicitar a Margaret Thatcher por ganar las elecciones y llegar a ser Primera Ministra el 4 de mayo. Al pronunciar la frase, 4th (el día 4 en inglés) suena como "force" (fuerza), una de las frases más icónicas de las películas de la Guerra de las Galaxias.

Por ello, son muchos los que ese día, bien cargados de palomitas, disfrutan de una maratón de algunos de los títulos de la saga en su salón. También hay quienes sacan todo su merchandising y quienes, incluso, crean su propia introducción de Star Wars gracias a una página web. Los comercios no han querido desaprovechar esta celebración y, por ello, han sido muchos los que han activado promociones con los productos de la saga. Este es el caso de ToysRus que ofrece un 50% de descuento en la segunda unidad de artículos Lego de Star Wars. Eso sí, la promoción termina el 6 de mayo, por lo que te quedan horas para aprovechar las ofertas. ¿Quieres descubrir nuestros modelos favoritos?

Nuestros Lego favoritos

- Halcón milenario. Con 1344 piezas y siete minifiguras (entre ellas, Chewbacca y R2-D2), esta maqueta es una de las favoritas de los más frikis de la saga. De hecho, es una de las superpiezas de la colección de Lego Star Wars e incluye todos los detalles que nos trasladan a la nave de las películas.

El Halcón Milenario de Lego. ToysRus

- Baby Yoda. Tras popularizarse en la serie The Mandalorian, Baby Yoda es una de las maquetas más demandadas. Esta, además, puede mover la cabeza, las orejas y la boca e incluye el juguete favorito del personaje, la palanca de cambios. Incluye un letrero informativo y una minifigura para exposición.

Baby Yoda de Lego. ToysRus

- Casco de Soldado de Asalto. Una de las incorporaciones más reciente al catálogo adulto de Lego son los cascos de algunos de los personajes más populares de la saga. En concreto, el de Soldado de Asalto, con 647 piezas, es uno de los favoritos. Incluye una base y una placa de datos para exponerlo.

Casco del Soldado de Asalto de Lego. ToysRus

