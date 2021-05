4M.- Puig no creu que les eleccions madrilenyes tinguen conseqüències fora: "Espanya és molt més que Madrid"

Així s'ha pronunciat Puig en una entrevista en la Cadena SER aquest dimecres, on ha reconegut que li preocupa que a Madrid, "sent una comunitat que ha gestionat com ha gestionat", "no s'haja valorat la gestió de la pandèmia, sinó altres coses".

Preguntat sobre la campanya socialista, ha afirmat que "quan acaben unes eleccions sempre és fàcil buscar culpabilitats", i ha admès que ha faltat "explicar la campanya més enllà de les emocions". Mentre, "uns altres han fet les coses bé per als seus interessos".

En aquest sentit, ha incidit que el PSOE és un "projecte de majoria àmplia" i que mentre "el centre no se sap el que és", la "moderació en les formes, l'educació i el respecte és fonamental". "Estaria bé que la dreta democràtica prenguera nota del que significa garantir l'estabilitat i la institucionalitat per a superar la pandèmia" que encara està ací.