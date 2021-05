Orós (PP) dice que el Gobierno de Aragón ha hecho una "chapuza" con la prestación complementaria del IMV

Orós ha expuesto en rueda de prensa que el Gobierno de España aprobó el año pasado el IMV, un derecho subjetivo para ayudar a miles de familias en situación de pobreza severa que, además, liberaba recursos de las comunidades autónomas para que estas pudieran complementarlo.

Casi un año después "solo se nos ocurre una definición: chapuza", ha aseverado la diputada del PP, a cuyo juicio se ha realizado un trabajo "sin técnica ni cuidado", con un resultado "deficiente".

También ha señalado que el PP ya avisó en junio de 2020 de que el IMV "no tenía capacidad ni recursos" por carecer de un modelo de gestión "solvente" y que "iba a suponer enormes atascos".

En abril solo estaba percibiendo el IMV en toda España el 6,5 por ciento de las familias vulnerables y se han rechazado tres de cada cuatro solicitudes.

"Iba a llegar a 850.000 personas y no ha llegado ni a 200.000", ha continuado Orós, apuntando que en Aragón se han contabilizado 26.783 solicitudes, se han tramitado 24.800 y se han rechazado 18.000, la mayoría "por la complejidad del procedimiento y las enormes dificultades para cumplir los requisitos", con los se deja fuera a "todo un perfil de familias que antes de la COVID-19 eran personas normalizadas y hoy por hoy no tienen lo necesario".

DESPROPÓSITO

A su juicio, la consejera de Ciudadanía, María Victoria Broto, "quería ser la primera en derogar el Ingreso Aragonés de Inserción para adecuarlo a la renta -básica- nacional y lo que hizo fue cometer una enorme chapuza". De hecho, Aragón es "la única comunidad que ha hecho este despropósito", ha agregado.

La prestación complementaria no se ha puesto en marcha un año después de su aprobación y solo pueden seguir, de forma transitoria, en el IAI quienes ya lo tuvieran aprobado en mayo del año pasado, ha criticado Orós en rueda de prensa.

Actualmente, ha comentado, hay cuatro grupos de afectados, que son 18.000 familias que no cobran nada; 4.000 que están cobrando el IAI de forma transitoria y se les acaba el 31 de mayo; quienes cobran el IMV pero no lo puede complementar con la nueva prestación aragonesa porque no está en funcionamiento y 5.000 perceptores del IAI que cobran también el IMV.

Orós ha urgido a todos a trabajar "codo con codo" para "corregir todos los fallos, grietas y errores" del proyecto de ley de la prestación complementaria del IMV, cuya Ponencia se ha constituido este lunes en las Cortes de Aragón.

La parlamentaria del PP ha hecho notar que los grupos han presentado 141 enmiendas 12 artículos, 21 de ellas del cuatripartito y 31 del PP. "Va a ser complicado", ha dicho Orós, quien ha lamentado que "el Gobierno de Aragón ha dejado pasar el tiempo".

El Decreto autonómico del que deriva el proyecto de ley fue aprobado hace un año y "no ha podido suplir todos los problemas de pobreza y vulnerabilidad que tienen las familias aragonesas", ha considerado Orós, quien ha alertado de que "la pobreza se ha ido incrementando poco a poco" a causa de los problemas ocasionados por la pandemia de la COVID-19. Actualmente la pobreza afecta al 21 por ciento de los aragoneses y uno de cada tres niños están en riesgo de exclusión.

El PP interpelará a Broto este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes, para conocer por qué no pidió la gestión del IMV ni aprobó el desarrollo reglamentario del Decreto y por qué no se ha puesto en marcha la prestación complementaria aragonesa.