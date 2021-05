Cvirus.- Puig a Vox: "Les restriccions a ningú li agraden però són necessàries perquè el primer és salvar vides"

20M EP

NOTICIA

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcat aquest dimecres a Vox que "a ningú li agraden les restriccions" però són "necessàries" per a "aconseguir el gran objectiu que no compartim amb vostés: el primer és salvar vides". "No hi ha res més important", ha recalcat.