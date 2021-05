Diego Matamoros apela a la "libertad de expresión" tras recibir críticas por dar su voto a Isabel Díaz Ayuso

La jornada electoral en Madrid ha dejado imágenes de todo tipo y, finalmente, un claro vencedor, partidos al borde de la desaparición y reacciones que no han dejado indiferente a nadie. Tras acudir a las urnas a votar, Diego Matamoros ha compartido por qué partido político se decantó.

"Madrid es la libertad y la libertad es la libre elección y el respeto por ello", apuntaba el exconcursante de Supervivientes en sus stories de Instagram. Justo después de confesar que su voto había sido para Isabel Díaz Ayuso, sus seguidores no dudaron en criticar su decisión.

Tras la ingente cantidad de críticas, el empresario se ha puesto serio y ha querido dar una explicación: "Está siendo un poco complicado. Cuando he decidido poner el resultado de las elecciones de Madrid para las cuales he ejercido mi derecho al voto democrático, me ha hecho gracia que me llaméis facha o que sea una decepción porque cada uno elige a quién quiere votar".

Diego Matamoros ha pedido respecto por su decisión de voto. DIEGOMATFLO / INSTAGRAM

"No soy una persona que votaría a un extremo o al otro. No es algo que vaya conmigo. Creo que las ideas que plantean en estos momentos ciertos partidos me parecen aceptables y por eso los voto. Sin más, sin hacer daño a nadie, sin condicionar a nadie. Entonces creo que deberíamos ser un poco más empáticos", ha agregado el influencer. Además, ha apelado a la "libertad de expresión" y la "libertad de voto".