Un sindicato pide anular el despido a 850 rastreadores Covid-19 subcontratados por Salut

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha juzgado este miércoles la demanda de despido colectivo en la que el sindicato SUT pide anular el despido a 850 rastreadores Covid-19 que fueron subcontratados por la Conselleria de Salut a través de Ferroser hasta la rescisión del contrato en enero.

En el juicio, el abogado de Ferroser ha defendido que la empresa prestaba un servicio distinto al que hace ahora la Conselleria: "Ningún activo de los que utilizaba Ferroser ha sido utilizado después por el Departamento de Salud. Ni siquiera se hace en los mismos centros. Estaba todo centralizado en Barcelona, ahora está territorializado. No se hacía el seguimiento medicalizado que se hace ahora".

Ha recordado que la contratación a Ferroser se hizo por procedimiento de urgencia, "que solo permite la duración de un año, y por eso el contrato pone como fecha de fin el día de la aparición de la vacuna".

El contrato se hizo a través del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), y su abogado ha afirmado que el sindicato denunciante no tiene sección sindical en el SEM ni se ha presentado nunca a sus elecciones: "Los sindicatos no están para defender la legalidad en abstracto. Están para defender los intereses de los trabajadores que deciden ser representados o afiliarse. Dejen ustedes de defender a quien no lo ha solicitado y no quiere ser defendido".

El letrado ha asegurado que no hubiera tenido sentido que el SEM se encargara del rastreo de casos de coronavirus porque es "una empresa de atención a la emergencia, el personal son médicos y sanitarios".

Por su parte, el abogado de la Conselleria de Salut también se ha opuesto a la demanda del sindicato, y ha compartido los argumentos del SEM y de Ferroser.