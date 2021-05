Macías (Unidas por Extremadura) ve "coherente" la dimisión de Iglesias y "preocupante" el papel "relevante" de Vox

En este sentido, ha valorado también el "esfuerzo extraordinario en términos personales" y el "sacrificio importantísimo" de Iglesias por haber renunciado a un cargo como el de vicepresidente del Gobierno para concurrir a unas elecciones autonómicas anteponiendo los resultados de Unidas Podemos a su "protagonismo en la política española en los últimos años tan notable".

El también coordinador regional de Izquierda Unida en Extremadura, ha lamentado al mismo tiempo la "persecución" a la que a su juicio Pablo Iglesias se ha visto "sometido desde múltiples frentes" y "desde muchos medios de comunicación" y el "asedio de extremistas incluso en su vivienda", así como la "persecución que se ha hecho con montajes judiciales que han sido constantes".

"Montajes y acusaciones legales que se han demostrado una y otra vez que eran falsas" y que para Macías tienen que hacer "reflexionar" a todos sobre cómo se trata "a las figuras políticas que tienen una relevancia importante" y a las que, según indica, se somete a "una presión muchas veces inhumana".

"Se entra en lo personal, se entra en los aspectos más internos de cada uno y yo creo que la política no debería entrar por ahí, que los políticos no deberíamos tratar así a los portavoces, a los cabezas de lista, que cada uno en un momento representa a su organización y lo hace lo mejor posible pero eso no debería significar que hay veda para la caza del hombre en este caso", ha sentenciado el diputado de Unidas por Extremadura a preguntas de los medios en una rueda de prensa para valorar los datos de paro este miércoles en la Asamblea.

LAMENTA EL PAPEL "RELEVANTE" DE VOX

Así, Joaquín Macías ha reconocido que "se esperaba" una victoria del PP en los comicios pero "la victoria de Ayuso ha cogido a todo el mundo por sorpresa" en el sentido de que "nadie esperaba que fuera tan amplia"; y ha considerado "muy preocupante" el papel "relevante" que la ultraderecha de Vox va a tener, ha dicho, en la conformación del gobierno madrileño.

"Aún así (Ayuso) seguirá necesitando los votos de la ultraderecha, de Vox, para gobernar, que ya ha anunciado que lo va a respaldar", ha dicho, y ha considerado "muy preocupante que nada menos que en la Comunidad Autónoma de Madrid la ultraderecha tenga un papel relevante de apoyo al PP".

Con ello, entiende que "la consecuencia de estas elecciones anticipadas es que pasamos de un gobierno de coalición PP y Ciudadanos a un gobierno de PP apoyado por la ultraderecha, por Vox", algo que a su juicio "no puede ser visto en términos positivos y de salud democrática". "Creo que no lo debería ver así ningún partido democrático", ha incidido.

REFLEXIÓN EN EL PSOE

Por otra parte, Macías ha hecho alusión a la "caída tremenda" sufrida en términos electorales por parte del PSOE en las elecciones madrileñas, algo que a su juicio debería hacer "reflexionar" a este partido en cuanto a su candidato y a la campaña que ha practicado.

"Hay también una cuestión importante que es la caída tremenda del PSOE, que yo creo que tiene que reflexionar en torno al candidato, la campaña que se ha hecho y los cambios que ha habido... Gabilondo empezó diciendo que con Podemos de Pablo Iglesias no pactaría y acabó diciendo que gobernarían juntos...", ha aseverado.

En esta línea, ha ahondado en que "las campañas cuando en 15 días se cambia de mensaje constantemente es difícil que los votantes tengan claro cuál es el sentido de la campaña y qué es lo que se quiere hacer", ha afirmado en alusión también al PSOE y Gabilondo.

Finalmente, también ha considerado que los resultados del 4M "han acabado prácticamente con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid", y ha añadido que ya se verá cómo influyen también en el futuro de la formación 'naranja' en el resto del país. "Estos resultados han acabado prácticamente con Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y veremos en el resto del estado... es decir, si el proyecto (de Ciudadanos) que se inició en su momento se mantiene", ha indicado.