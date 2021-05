4M.- Barcala afirma que ha triomfat "el model de llibertat i seguretat del PP enfront del del Botànic"

El primer edil ha qualificat el triomf d'Ayuso d'"indiscutible" i ha assegurat en un comunicat que la victòria confirma "la clau de les polítiques aplicades en la Comunitat de Madrid i l'eix de la campanya: el valor fonamental de la llibertat per a aquest partit".

"El model de la Comunitat de Madrid i el del Botànic són contraposats i és indubtable que, amb el triomf inapel·lable de Díaz Ayuso, els madrilenys han deixat molt clar qual és el model que prefereixen", ha destacat Barcala.

Així mateix, ha destacat que "la llibertat de fer PCR quan és necessari per a millorar els sistemes sanitaris, per a recolzar l'economia, la generació d'ocupació i per a prosperar des de la seguretat".

Així, ha assenyalat que són línies del Govern de Madrid que demana també per a la Comunitat Valenciana i per les quals lluita per a la ciutat d'Alacant perquè "dins d'un marc de llibertat no restringim al nostre teixit econòmic, sinó que ho potenciem al mateix temps que ens protegim sanitàriament".