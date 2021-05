Cvirus.- Sanitat acabarà la setmana vinent la vacunació en primera dosi de les persones de 70 a 74 anys

En concret, serà la primera dosi per als quals estan sent vacunats amb Pfizer o Moderna, i la immunització completa per als quals reben la vacuna de Janssen, segons ha informat el departament que dirigeix Ana Barceló.

Les persones d'edats entre 70 i 72 anys estan sent citades en els grans espais de vacunació i estan rebent la cita via SMS. Quant a la població compresa en el grup d'edat de 73 i 74 anys, Sanitat està administrant la vacuna en els centres de salut i se'ls està citant via telefònica.

D'altra banda, a partir del dia 17 de maig, Sanitat iniciarà la vacunació de les persones que es troben en el grup d'edat entre 59 i 55 anys. Per a aquest grup de població, Sanitat té reservades en aquests moments més de 100.000 dosis de vacunes.

La Conselleria de Sanitat ha posat a la disposició de la ciutadania informació sobre el procés de vacunació contra la Covid-19 per grups d'edat en l'enllaç