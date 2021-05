Polémico anuncio de trabajo de un bar gay: "Se busca camarero hetero, buen físico. Camarera lesbiana, buen físico"

Un local de copas situado en una zona gay de Torremolinos (Málaga) ha publicado -y eliminado ya- una polémica oferta de empleo para cubrir varios puestos de camareros. "Camarero hetero, buen físico. Camarera lesbiana, buen físico. Primer número de teléfono llamar hombres / Segundo número de teléfono llamar mujeres", reza el anuncio publicado en un conocido portal de clasificados en internet.

Según recoge Diario Sur, la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (Colegas) ha denunciado esta oferta de empleo por "discriminatoria" y por quebrantar el artículo 14 de la Constitución, que establece que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Esta entidad asegura que el anuncio, subido por una cuenta llamada '+pecado', pertenece al local Pecado Copas. Sin embargo, según el citado periódico local, los responsables de este negocio mantienen que aún están buscando local antes de la inauguración.

No obstante, Francisco Cabeza, propietario de Pecado Copas, ha pedido este martes disculpas por el anuncio publicado el pasado domingo y eliminado tras su publicación en Diario Sur. "No fue mi intención discriminar a nadie".

En un principio, y tal y como justificó, pensó que los camareros heterosexuales "se concentrarían más en su trabajo" y que las camareras lesbianas "llamarían más la atención".

Tras la polémica suscitada, el dueño del bar ha pedido perdón. "Soy gay y la imagen de mi negocio es una mujer transexual. Después de todo lo que he pasado en la vida, no me atrevería a discriminar ni dañar a nadie. Pido disculpas", ha explicado al citado diario.

El empresario ha reconocido que el anuncio "no está bien hecho" y cree que "no debió haber ocurrido", ha añadido, al tiempo que ha confesado que está "nervioso" desde que se enteró de la polémica.