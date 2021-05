Los retratos fotográficos de Carolyn Marks Blackwood llegan este viernes a la Casa Zavala de Cuenca

Componen la muestra 48 paisajes de gran formato a modo de fotogramas de otras tantas películas de suspense cuyo guión aún no ha sido escrito: corresponde al espectador imaginar su propia historia, valiéndose de la leyenda que titula cada una de las fotografías, ha informado Corpo en un comunicado.

El acto de presentación tendrá lugar a las 20.00 horas y será presidido por el alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la delegada provincial del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ángeles Martínez, y el concejal de Cultura, Miguel Ángel Valero, acompañados por el coleccionista Roberto Polo y el director artístico de Corpo, Rafael Sierra.

"Quiero expresar la emoción que para mí supone que esta exposición viaje desde mi norte atlántico hasta esa maravillosa ciudad que es Cuenca, bajo esos cielos límpidos que hoy acogen la blancura de mis paisajes invernales", ha declarado la artista, para a continuación lamentar que las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia le hayan impedido viajar a la inauguración de la muestra.

Las fotografías que componen The Story Series (2013-2017) surgen de entre los bosques de Hudson Valley, Upstate New York, el lugar donde Blackwood vive, su cámara oscura y su "paraíso".

"Las historias no acabadas que os sugiero en estas fotografías están ahí para que vosotros las concluyáis -prosigue, dirigiéndose al público-. Espero que toquen vuestro corazón y sean un catalizador de memoria y sentimiento. Estas fotos han sido tomadas muy lejos de ahí, un mundo nos separa, pero yo confío en que evoquen lo que humanamente tenemos en común. Sin vosotros, los espectadores, el arte no tendría vida. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Cuenca haber hecho posible la exposición en este maravilloso espacio que es Casa Zavala y también, al bellísimo museo Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha por organizar y llevar en itinerancia esta muestra. Y muchísimas gracias a todos vosotros por visitar la exposición; espero que, de un modo u otro, 'The Story Series' os emocione".

Carolyn Marks Blackwood (Anchorage, Alaska, 21 de agosto de 1951) es una artista polifacética que dio sus primeros pasos en la canción de autor para llegar a la fotografía después de una dilatada y premiada carrera en el cine, como guionista y productora al frente de Magnolia Mae Films.

Utiliza la artista un tamaño monumental que acentúa el poder cautivador de sus obras, que son paisajes naturales, mayormente bajo la tormenta; casas donde la vida es solo un recuerdo o una emoción de futuro: jamás aparece la figura humana; carreteras de trazado incierto, y la luz dramática de la naturaleza, en ocasiones sobresaltada por una bombilla o una lámpara en la penumbra.

El trabajo fotográfico de Blackwood se considera conectado al Simbolismo y al Surrealismo, y tal vez sea ésta la principal razón y el gran significado que adquiere en el contexto de la Colección Roberto Polo, cuya esencia radica en los movimientos de la vanguardia europea y su continuidad hasta llegar al arte contemporáneo y abarcar los confines de la otra orilla del Atlántico, hemisferio norte.

También se ha subrayado, en sus previas y aplaudidas exposiciones internacionales, el concepto romántico de la "extrañeza inquietante" (Das Unheimliche, noción acuñada por el filósofo Friedrich Schelling), que provoca que los actos o escenarios más cotidianos se transformen en episodios oníricos, como sin duda lo son sus paisajes.