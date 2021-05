Els bombers rescaten a Alacant un home de l'interior del seu turisme després de patir un accident de trànsit

El succés ha tingut lloc cap a les 10.30 hores per causes que s'investiguen. Després de rebre l'avís, els bombers han accedit al lloc per a realitzar les maniobres d'excarceració al ferit mitjançant l'ús de ferramentes especialitzades.

En una primera intervenció han atès l'home. Per a poder traure'l, ha sigut necessari desmuntar tots els seients i el maleter per a rescatar-lo pel portó posterior del vehicle, atès que estava atrapat per l'impacte en el lateral del cotxe.

En l'operatiu, que ha durat prop d'una hora, han participat un total nou bombers. Una vegada rescatat, l'home ha sigut atès per un SAMU i ha sigut traslladat a l'Hospital General d'Alacant. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació en haver resultat ferida una persona en l'accident de trànsit.