4M.- Vox celebra els "bons resultats" i "seguiran treballant" perquè es traslladen a la Comunitat Valenciana

Així s'ha manifestat Vega en atenció als mitjans de comunicació abans del ple de Les Corts, on ha destacat el diputat que ha guanyat la formació a Madrid i ha remarcat que els madrilenys són "una mica més lliures".

Per açò, ha indicat que Vox buscarà expulsar el 'sanchisme', el comunisme més ranci i els nacionalistes de Compromís" del govern valencià, i que estan preparats per a "governar i liderar un projecte de dreta conservadora" per a "implantar les polítiques i que els ciutadans siguen més lliures".

Respecte a Madrid, ha apuntat que no van a ser un "impediment" perquè Ayuso governe i que "la gent s'ha donat compte que Vox diu el mateix a tot Espanya i compleix amb el que diu".