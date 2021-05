Aspid y el Instituto Guttmann buscan voluntarios con discapacidad para identificar barreras

Los voluntarios participarán 'online' en el proyecto y recibirán cuestionarios que abarcarán diferentes aspectos que determinan su participación en ámbitos como la movilidad, la vivienda, el ocio, el empleo y relaciones personales, ha informado Aspid este miércoles en un comunicado.

El Instituto Guttmann y Aspid trasladarán la información del proyecto a entidades, organismos públicos y la sociedad en general con el objetivo de generar cambios basados en las necesidades reales del colectivo.

Los investigadores señalan la importancia de conseguir un colectivo de voluntarios lo más amplio posible para que los resultados sean un fiel reflejo de la realidad.

Aspid, que presentó el martes el proyecto a sus socios, señala que las personas con una discapacidad deben afrontar diariamente múltiples dificultades, desde ir a una entrevista de trabajo y no poder entrar en la oficina porque no es accesible hasta llegar a un bar y que el baño adaptado del establecimiento no esté disponible porque se utiliza como almacén.