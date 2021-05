Moreno, ante el runrún de un adelanto electoral en Andalucía: "Mientras tenga mayoría, aquí hay legislatura para rato"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha insistido este miércoles en descartar un adelanto electoral en la comunidad autónoma al hilo de los resultados de los comicios en la Comunidad de Madrid de este pasado martes, por los que ha felicitado a su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, tras su "magnífico" triunfo, si bien ha apostillado que "cada maestrillo tiene su librillo" dentro del PP y él va a apostar por seguir su propio "estilo", subrayando además que Madrid y Andalucía tienen "notables diferencias".

En una atención a medios en el marco de una comparecencia para presentar el nuevo dispositivo del Infoca, en Sevilla, Juanma Moreno se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre el resultado de las elecciones celebradas en la Comunidad de Madrid, donde el PP se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta, y sobre un posible adelanto electoral en Andalucía, donde gobierna en coalición con Ciudadanos (Cs).

El presidente ha querido dejar "clara" la idea de que en Andalucía hay "estabilidad", con unos Presupuestos -los de 2021-, en vigor, con una "bajada de impuestos" recién aprobada por su ejecutivo, con leyes en tramitación, así como que, para él, "primero están Andalucía y los andaluces y después los intereses de la formación política" que lidera, el PP-A, y primero está la necesidad de "vacunar, vacunar y vacunar" frente a la Covid-19 para "pasar página" de la pandemia y centrarse después en "recuperar la actividad económica, los empleos y el bienestar de los andaluces".

No son tiempos ahora mismo de hacer una parálisis de seis meses en pleno proceso de recuperación"

"Es el objetivo que tengo", según ha subrayado Juanma Moreno, quien ha remarcado que ya ha dado "instrucciones" al consejero de Hacienda, Juan Bravo, para que comience a trabajar en la elaboración del Presupuesto de 2022, y que ha advertido de que "no son tiempos ahora mismo de hacer una parálisis de seis meses en pleno proceso de recuperación" por una convocatoria de elecciones anticipadas que podrían causar "un gravísimo daño" a los ciudadanos, al tiempo que ha marcado diferencias entre Andalucía y la Comunidad de Madrid.

"Madrid es Madrid y Andalucía es Andalucía", ha enfatizado en esa línea, al tiempo que ha incidido en que ahora toca "proteger la salud de los andaluces y, una vez que podamos pasar la página de la pandemia, centrar toda nuestra energía en la recuperación económica".

"Si nosotros paramos ahora haremos un gravísimo daño al conjunto de los ciudadanos de Andalucía", ha proclamado Juanma Moreno antes de apostillar que, "mientras yo disponga de estabilidad y nadie me fuerce, como presidente de la Junta y máximo responsable en la toma de esa decisión" de una convocatoria o no de elecciones, "voy a seguir adelante".

Ve "poco probable" quedarse en minoría en el parlamento andaluz

Ha aclarado que cuando habla de que si nadie le "fuerza" a un adelanto electoral se refiere a que "alguno de los grupos que apoya al Gobierno" actualmente "deja de apoyar". "Si me quedo sin mayoría, ya no puedo gobernar", ha resumido Moreno, quien, no obstante, ha matizado que esa hipótesis "parece muy poco probable" ahora porque "las relaciones con Ciudadanos son muy, pero que muy fluidas, de muchísima complicidad", y de los contactos que ha tenido con el vicepresidente de la Junta y líder autonómico del partido naranja, Juan Marín, y con "el resto de compañeros" de ese partido se deduce que "no tiene ninguna intención de alterar, vulnerar esa mayoría parlamentaria".

Y en el caso de Vox, que apoya al Ejecutivo desde el Parlamento, "tampoco ha dado señales de que quiera dejar de apoyar al Gobierno", según ha abundado Moreno, para insistir en que su "objetivo sería culminar la legislatura".

"Magnífico resultado" de Ayuso

Sobre el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de este martes en la Comunidad de Madrid, Juanma Moreno ha reiterado públicamente su felicitación a su compañera de partido, algo que ya le trasladó anoche en una conversación telefónica que ha explicado que mantuvo con ella, por lo que ha definido como un "magnífico resultado electoral".

Moreno ha indicado que en esa charla por teléfono trasladó a Díaz Ayuso su "respaldo, apoyo y cariño, porque supone mucho para el resto de compañeros del PP" el resultado que ella ha logrado en unas elecciones que, según ha opinado el presidente andaluz, "no han sido fáciles", y en las que cree que la líder madrileña "ha sido lo suficientemente audaz, capaz y tenaz como para liderar un proyecto y conseguir un resultado magnífico" en el que "ha doblado en votos y diputados" respecto a los comicios de 2019.

"Creo que Isabel Díaz Ayuso ha hecho un muy buen trabajo en Madrid y como consecuencia de eso ha conseguido una mayoría social", según ha continuado Juanma Moreno, quien, no obstante, ha insistido en marcar diferencias entre Madrid y Andalucía, señalando que aquella es una "comunidad uniprovincial, con una alta renta per cápita", en la que el PP "afortunadamente lleva gobernando 26 años" y "por eso es locomotora de España".

Andalucía, por su parte, es una comunidad con ocho provincias, "muy plural, muy diversa", en la que el PSOE "ha estado gobernando durante 37 años", por lo que se dan unos "parámetros muy distintos desde el punto de vista sociológico y electoral" respecto a Madrid.

Cada maestrillo tiene su librillo y cada comunidad autónoma y presidente tiene su estilo, su forma"

Moreno ha asegurado en todo caso que, "cuando toquen las elecciones", saldrá a las mismas "con vocación de mayoría, de concitar en torno a mi proyecto político a la mayoría social más amplia posible, de izquierda, de derecha y de centro; en definitiva, del conjunto de la sociedad", según ha abundado.

De igual modo, el líder del PP-A ha señalado que "cada maestrillo tiene su librillo", y "cada comunidad autónoma y presidente tiene su estilo, su forma y reconoce las peculiaridades y singularidades que tiene su territorio".

"Cada uno es distinto y cada persona tiene su estilo distinto de hacer política", ha argumentado Juanma Moreno, para subrayar que él va a "ser fiel a mi estilo", que cree "perfectamente compatible" con el de Díaz Ayuso o el del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, si bien "cada uno tenemos nuestra forma de comportarnos", sus "especificidades y singularidades".

En esa línea, Juanma Moreno ha argumentado que su "estilo" pasa por "gobernar para todos, el diálogo siempre ante todo, y buscar consenso en la mayoría, y mucho pragmatismo en la gestión".

"Quiero gestionar, resolver los problemas de los andaluces", ha aseverado el presidente de la Junta antes de apostillar que "tiempo habrá de sacar los megáfonos de la campaña". "Ahora toca vacunar, recuperar la economía y el empleo", ha zanjado.