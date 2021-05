4M.- Cs viu un "dia trist" però espera convéncer de la necessitat i utilitat" d'un partit de centre

Així s'ha pronunciat Merino en declaracions abans del ple de Les Corts, on ha considerat que "els resultats no van ser bons a pesar de tindre el millor candidat" i ha assenyalat que "no s'ha sabut transmetre correctament que part d'eixa gestió d'Ayuso estava basada en el treball de Cs, que formava part d'eixe govern".

En aquest sentit, ha opinat que "no s'ha sabut transmetre eixa política útil", per la qual cosa "caldrà intentar millorar per a comunicar millor".

Respecte a la possibilitat que el resultat de Madrid es trasllade a la Comunitat Valenciana, ha assegurat: "No em plantege cap escenari". En tres mesos han pegat les coses més voltes que en molts anys. Queden dos anys en principi per a les següents eleccions. No em vull posar en eixos escenaris i em centraré en l'ara".

No obstant açò, ha indicat que la situació és diferent i que "no té a veure res Cs ni tampoc el PP a Madrid amb altres autonomies". A Les Corts, el grup de 18 diputats de Cs "seguirà treballant com fins ara", i ha instat a treballar en la necessitat que "aquest partit seguisca existint i cada vegada més fort".