4M.- Mata (PSPV): "Sempre hi haurà una esquerra al costat del PSOE, però mai hi haurà un sorpaso"

Al seu parer, els resultats d'Unides Podem i l'eixida de la política de Pablo Iglesias revelen que sense els socialistes en el govern "mai governarà l'esquerra". "Sempre hi haurà una esquerra al costat del PSOE, però mai hi haurà un sorpaso", ha declarat abans del ple de Les Corts.

Encara que el 'número dos' del PSPV creu que la majoria del PP en el 4M és una cosa que ha de fer reflexionar tots els militants, s'ha mostrat "més preocupat per com va guanyar les eleccions" que per la victòria mateixa.

Ha rebutjat així el discurs "liberticida" d'Isabel Díaz Ayuso, defenent que la Comunitat Valenciana és "probablement un dels territoris més lliures de l'Estat" i que "la primera llibertat és poder viure amb dignitat". "Ací es viu amb molta més dignitat que molta gent que es va pujar ahir al carro electoral", ha etzibat.

És més, ha recordat que Salvini va arrasar en les eleccions europees del 2019 i després "l'electorat ho va corregir", que Jesús Gil "va guanyar amb eixe discurs molts anys" i que el PP va traure resultats roïns en les eleccions catalanes i basques i això no era "el futur del Partit Popular".

Aquest escenari demostra, en la seua opinió, que hi ha molta fluctuació en la política espanyola i que cal "cap fred", per la qual cosa no creu que es puga replicar en altres comunitats autònomes.

Després de reconéixer que és "un avís per a Pedro Sánchez" i per a tots els socialistes, ha confiat que el tauler es ressituarà quan la gent patisca les conseqüències de "sacrificar la llibertat per altres valors aliens".

Sobre el futur d'Ángel Gabilondo, candidat socialista a Madrid, Mata ha sostingut que ho ha de decidir ell i ha posat en valor la seua "gran tasca" en aquesta i l'anterior campanya perquè "és el mateix Gabilondo que va traure 37 diputats fa dos anys". "És un mal resultat, veurem què passa en dos anys", ha reiterat.

També ha descartat que açò afecte el govern presidit per Ximo Puig que compartixen PSPV, Compromís i Unides Podem, perquè "el seu problema bàsicament és la pandèmia", així com que la situació de Podem puga tindre conseqüències a la Comunitat.

IGLESIAS GENERA "MOLTS REBUIG"

Per al síndic socialista, el partit 'morat' no té massa "relació personal amb Iglesias, que genera molts rebuig com ell va explicar perfectament i que té un coneixement polític brutal".

Ha recordat que Pablo Iglesias va fundar Podem "amb molta il·lusió pel sorpaso" i amb dos opcions: ser una força socialdemòcrata o "mantindre un caràcter residual de 'pepito grillo' de l'esquerra".