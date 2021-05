Barbón a Blanco: "Si usted hubiese Gobernado su actitud sería que daban igual las personas que hubieran muerto"

"Entiendo que usted sea un negacionista, y acepto que su visión sea diferente a la nuestra, pero ahora bien, le recuerdo que a nuestro Gobierno nos han movido siempre tres ideas fundamentales que a pesar de que para usted no sean importantes para nosotros son vitales: evitar contagios; proteger a los mayores que en Asturias se sienten seguros y en tercer lugar que para nosotros el objetivo prioritario era salvar vidas y para usted no", ha dicho Barbón.

El presidente respondía en el Pleno al portavoz de Vox, Ignacio Blanco, que ha preguntado "cómo seguirá Barbón y su Gobierno limitando los derechos y libertades de los asturianos después del 9 de mayo".

Barbón ha manifestado que la pregunta correcta sería como vamos a seguir protegiendo la salud de los asturianos y ha manifestado que en el caso de Asturias lo harán como hasta ahora cumpliendo la legislación sanitaria y en el caso de cuestiones que atenten contra derechos fundamentales será con el preceptivo visto bueno de la justicia.

Ha recordado que no ha sido el Gobierno asturiano el único que ha aplicado medidas restrictivas de movilidad y ha defendido que el exceso de mortalidad en la región es mucho menor que en otras CCAA.

Así se ha referido a medias concretas y ha manifestado que mientras que Ignacio Blanco critica el sistema 4+, en su caso se arrepiente de no haberlo puesto en marcha con anterioridad.

Por su parte el portavoz de Vox, Ignacio Blanco ha vuelto a criticar la gestión que el el Gobierno de Barbón ha hecho de la pandemia y ha manifestado que los asturianos no saben a qué atenerse ante los constantes cambios de criterios. Así ha insistido en que barbón debería darse cuenta que los asturianos ya saben gestionarse la vida.

"Vale que los resultados de Madrid no son extrapolables a Asturias, pero debería usted valorar que los ciudadanos de Madrid no son muy distintos de los asturianos y han votado en contra de lo que usted hace. Deberían recapacitar, porque lo que están ustedes haciendo aquí es lo contrario a lo que demandan miles de ciudadanos", ha manifestado Blanco.

Así, el portavoz de Vox ha preguntado al presidente si no cree que tras un año de pandemia los asturianos son lo suficientemente adultos para saber como actuar. "Creo que tras 16 meses de restricciones no es necesario que sigan conduciendo la vida de los asturianos", ha dicho Blanco que ha incidido en que no hay ni un sólo informe científico que justifique esos criterios.