Chicharito habla por primera vez de Sarah Kohan tras su ruptura: "La madre de mis hijos es espectacular"

Ya no hay nada que ocultar: se sabe a ciencia cierta que Javier 'Chicharito' Hernández y Sarah Kohan rompieron hace ya algunos meses entre rumores de infidelidad del futbolista y la modelo cogió a sus hijos y las maletas y se marchó al otro lado del Pacífico (a su Australia natal). Ahora, el delantero ha hablado por primera vez de su expareja y madre de sus dos hijos, Noah y Nala.

En una entrevista que ha concedido al periodista León Krauze para la emisora deportiva TUDN, el mexicano ha comentado qué significa para él la paternidad, cómo le ha ayudado a sacar cosas de dentro de sí mismo que no sabía que tenía y cómo por ello estará siempre agradecido a su expareja.

"[Ser padre] es un espectáculo. La muerte de mi abuelo y los nacimientos de mis niños me confirmaron muchísimas cosas exactamente que yo creo del amor y que son el reflejo más crudo y más natural que yo puedo tener", ha explicado el exfutbolista del Manchester United, Real Madrid y Sevilla, de 32 años.

"Son mis hijos, tienen tu ADN, tienen tu apellido, tienen tu sangre, se parecen a ti, tienen cosas que tú haces, es tan increíble. Es un espectáculo porque te hace crecer. No soy mis hijos, pero yo sí soy su padre", ha reflexionado Chicharito, para quien un padre no tiene a sus hijos sino al contrario.

"Ellos nos tienen a nosotros", ha continuado, antes de agregar: "Ese constante aprendizaje de amarlos, de enseñarles límites, de estar presente, de cómo ser el mejor padre que cada uno pueda ser, con nuestra esencia y nuestras cosas". Acto seguido, recordó a Kohan, de 27 años.

"También quiero decirlo aquí, encontré a una madre de mis hijos espectacular. La madre de mis hijos es espectacular, que también yo creo que eso nos ayuda muchísimo a que yo pueda ser un mejor padre con lo que yo soy, también ella pueda ser una madre con lo que ella es", han sido algunas de las palabras que le ha dedicado.

"Yo creo que soy un padre muy bueno hacia mis hijos, pero también tengo que decir que yo no podría ser un muy buen padre si nuestros hijos no tuvieran una madre espectacular. Mis dos chiquillos son eso, día a día en constante crecimiento", ha recalcado, no sin dejar de advertir que él se ve en ellos y también ve a sus padres y a sus abuelos.

"Yo veo ahí a todos, veo a familias, veo a generaciones. Veo a dos seres humanos que van a vivir su vida, yo lo único que quiero es expresarles mis experiencias, mis opiniones, mis puntos de vista, mis cuestiones, mis sentimientos. Pero a la larga, como yo, ellos tomarán su camino, tomarán sus decisiones, harán lo que querrán hacer pero lo que también quiero enseñarles y que sientan es a un padre y a un ser humano pleno", ha finalizado.