Detingut a Monòver per ser el suposat receptor d'un paquet de Mèxic amb droga 'Molècula de Déu'

Es tracta d'una substància, d'efecte psicoactiu al·lucinogen i el consum del qual és molt perillós, que provoca alteracions del ritme cardíac que poden desembocar en la mort.

A l'arrestat se li imputen els delictes de contraban i contra la salut pública per tràfic de drogues, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

L'operació es va iniciar el 26 de març quan, cap a les 12.00 hores, agents de la Guàrdia Civil de l'Administrador de la Duana en l'Aeroport d'Alacant-Elx, van interceptar un enviament sospitós procedent de Mèxic, que després de ser observat mitjançant rajos X, va despertar les sospites en els efectius.

Per aquest motiu, es va procedir a la inspecció de l'interior del paquet, on es va trobar ocult dins d'uns objectes decoratius per a cremar substàncies aromàtiques, borses menudes de plàstic transparent per a simular que es tractava d'encens cristal·litzat.

No obstant açò, davant les sospites que poguera tractar-se d'algun tipus d'estupefaent, els agents van intervindre la substància per a la seua anàlisi. Finalment, Sanitat va confirmar que el contingut de les borses, que llançava un pes de 41,73 grams, es tracta de 5-MeO-DM'T, un compost psicoactiu, que es pot trobar de forma natural en la pell d'exemplars de gripau dels gèneres incilius.

ALTERACIONES RITME CARDÍAC

En el mercat negre, aquesta droga es coneix comunament com la molècula de Déu, d'efecte psicoactivo al·lucinogen, i el consum del qual és molt perillós, ja que provoca alteracions del ritme cardíac que poden desembocar en la mort.

Així mateix, en el transcurs de les indagacions en col·laboració amb l'Agència Tributària, els investigadors van comprovar que el destinatari era un veí de la localitat de Monòver, que va ser detingut pels suposats delictes de contraban i tràfic de drogues. Després de ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció d'Elx, s'ha decretat la seua llibertat condicional amb càrrecs.