Cs vive un "día triste" pero esperan convencer de la "necesidad y utilidad" de un partido de centro

Así se ha pronunciado Merino en declaraciones antes del pleno de Les Corts, donde considerado que "los resultados no fueron buenos a pesar de tener el mejor candidato" y ha señalado que "no se ha sabido transmitir correctamente que parte de esa gestión de Ayuso estaba basada en el trabajo de Ciudadanos, que formaba parte de ese gobierno".

En este sentido, ha opinado que "no se ha sabido transmitir esa política útil", por lo que "habrá que intentar mejorar para comunicar mejor".

Respecto a la posibilidad de que el resultado de Madrid se traslade a la Comunitat Valenciana, ha asegurado: "No me planteo ningún escenario". "En tres meses han dado las cosas más vueltas que en muchos años. Quedan dos años en principio para las siguientes elecciones. No me quiero poner en esos escenarios y me voy a centrar en el ahora".

No obstante, ha indicado que la situación es diferente y que "no tiene que ver nada Cs ni tampoco el PP en Madrid con otras autonomías". En Corts, el grupo de 18 diputados de Cs va a "seguir trabajando como hasta ahora", y ha instado a trabajar en la necesidad de que "este partido siga existiendo y cada vez más fuerte".