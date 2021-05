4M.-Compromís, "preocupat" pels discursos de la campanya d'Ayuso "en els quals sembla que Madrid és superior a la resta"

El síndic de Compromís a Les Corts, Fran Ferri, ha mostrat la seua "preocupació" pels discursos de la campanya i la celebració de la victòria d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid "en els quals sembla que Madrid és superior a la resta de territoris o de ciutadans". "No m'agrada que hi haja gent que, per a posar en valor el que són o el que fan, menyspreen els ciutadans i menys els valencians", ha asseverat.