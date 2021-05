Gobierno C-LM defiende que los resultados de Madrid no son extrapolables a nivel nacional: "El PP lo sabe"

"En democracia la ciudadanía evoluciona y hoy la gente vota con bisturí sabiendo perfectamente lo que vota. Incluso en el mismo día y a la misma hora, hay personas que ante tres urnas distintas en las que se votan tres cosas distintas llevan tres papeletas distintas", ha explicado Fernández a preguntas de los medios durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

La portavoz ha afirmado que no hay que simplificar los debates y entender que lo que se produce en Madrid, en Cataluña o en Galicia es extrapolable al resto del territorio porque, según ha señalado, "está más que demostrado que no es así, aunque yo entiendo que haya dirigentes hoy del PP de Castilla-La Mancha que estarían encantados de que esto fuera así, pero ya saben ellos que esto no es así".

Fernández cree que más que la gestión en sí, lo que ha tenido eficacia en Madrid ha sido el discurso de Ayuso, ya que, según ha admitido, "la única diferencia esencial entre la gestión de Madrid y del resto de España es que en un momento determinado en muchas comunidades autónomas se cerró la hostelería ante los altísimos niveles de incidencia y en Madrid se decidió restringir y no cerrar".

HA GANADO UN DISCURSO

"Creo que ha ganado un discurso y un perfil político determinado", ha insistido la portavoz del Gobierno castellanomanchego, quien ha apelado a que "las fuerzas políticas de Madrid salgan de la confrontación y de la tensión para entenderse porque desde el entendimiento estamos dando también ejemplo".

"La lucha contra la pandemia nos debe a unir a todos y a todas las fuerzas políticas y no hay que olvidarse de que hay mucha gente que lo está pasando muy mal", ha añadido.

Del candidato socialista Ángel Gabilondo ha hecho hincapié en su "alta calidad humana y su altísimo nivel intelectual", para a continuación apuntar que "personas así hacen falta en política". "No haré leña del árbol caído del señor Gabilondo que me parece una persona extraordinaria. Quizá no era su momento", ha sentenciado.

De otro lado, ha respetado la decisión del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de salir del panorama político actual.