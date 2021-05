4M.- Martínez Vidal apuesta por abrir una "reflexión profunda" sobre el "rumbo" que debe tomar Ciudadanos

"Finalmente se han cumplido las peores predicciones y no hemos obtenido representación parlamentaria en la Comunidad de Madrid, a pesar de contar con el mejor candidato", ha dicho Martínez Vidal, para quien "el clima de crispación y polarización no ha ayudado" y el mensaje "de centro, moderación y sensatez" no ha calado entre los madrileños.

Ha señalado que la decisión de la Junta Directiva de Cs en la Región de Murcia "de mantenernos firmes en nuestra posición de centro y de hacer una oposición exigente y responsable" ha sido "unánime". "Debemos ser capaces de alcanzar acuerdo con izquierda y derecha para demostrar nuestra utilidad a los murcianos ahora mas que nunca", ha dicho al respecto.

Para la dirigente de la formación, la moción de censura presentada por Cs y PSOE en la Región fue "el factor detonante" para que Isabel Díaz Ayuso convocara elecciones, aunque ha asegurado que esta "lo tenía preparado con anterioridad, pero no ha influido en los resultados electorales ya que los madrileños han votado en clave autonómica".

Tras manifestar su "respeto a la libertad de todos los madrileños" para votar a quienes consideren, Martínez Vidal ha incidido en que el "castigo" para Ciudadanos ha sido "excesivo" porque, en su opinión, la gestión en la Comunidad de Madrid ha sido "magnífica".

"Una gestión que se ha atribuido en su totalidad el PP, lo que demuestra que la política de 'socio preferente' que venimos arrastrando nos ha dañado muchísimo ya que el electorado no ha diferenciado quién ha hecho cada cosa, y el partido grande se ha comido al pequeño y rentabiliza todos los éxitos de ese pacto", ha puntualizado.

Por último, ha agregado que Cs Región de Murcia cuenta con "un extenso cuadro de cargos orgánicos e institucionales, y estamos en el ecuador de la legislatura". "Somos el único partido que ha demostrado valentía y ganas por querer cambiar las cosas y vamos a seguir trabajando, reconociendo nuestros errores desde la humildad y la sensatez", ha finalizado.