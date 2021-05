Barat i Capilla s'enfrontaran en segona volta per a ser el pròxim rector de la UPV

Els resultats de la renyida votació, després de ponderar-se el vot, ha sigut el següent: José Manuel Barat ha aconseguit el 35,3%; José Esteban Capilla, el 33,6%, i Ángel Ortiz -que queda fora de la carrera pel Rectorat- s'ha fet amb el 30,9%.

Per tant, atés que cap candidat ha obtingut més de la mitat dels vots emesos, els dos primers passen provisionalment a la segona votació, que se celebrarà el 18 de maig vinent, també mitjançant votació electrònica. La campanya electoral se celebrarà durant una setmana, de dilluns 10 a dilluns 17 de maig.

Desglossat el suport dels tres aspirants per col·lectius, es pot observar que els resultats han sigut molt igualats. Barat ha obtingut l'aval de 455 PDI funcionaris doctors; de 2.479 alumnes i alumnes; de 335 persones de la resta de PDI i de 482 membres del personal d'administració i servicis. Per la seua banda, Capilla ha collit els següents resultats: 455 vots del PDI funcionari doctor; 2.064 de l'alumnat; 359 de la resta de PDI i 394 del personal d'administració i servicis.

Quant a Ortiz, s'ha quedat a les portes de la segona volta: ha aconseguit la confiança de 419 PDI funcionari doctor; de 1.682 alumnes i alumnes; de 322 persones del sector restant de PDI, i de 480 integrants del personal d'administració i servicis. A més, s'han emès 678 vots en blanc, detalla l'universitat.

Des de la UPV recorden que el màxim representant institucional de la universitat és triat per sufragi universal ponderat per tota la comunitat universitària. El sector del professorat funcionari doctor té en la seua mà el 54% del vot ponderat; l'alumnat representa el 21% del vot ponderat; el col·lectiu de l'altre personal docent i investigador compta amb un 15% i, finalment, el personal de l'administració i els servicis suma un 10%.

Les de 2021 són les sisenes eleccions a rector de la UPV en les quals participa tota la comunitat universitària en les seues més de 50 anys d'existència, ja que abans el rector era triat pel Claustre Universitari. Es tracta d'un moment històric" per a la UPV tant per ser les primeres eleccions mitjançant vot electrònic dels quasi 53 anys d'història de la universitat, com per l'alta dada de participació.

En concret, al tancament de les urnes, votaren 10.604 membres de la comunitat universitària, la qual cosa suposa una participació total del 33,72%. Per sectors, exerciren el vot un total de 1.388 integrants del personal funcionari doctor de la UPV -un 94,55% del total del cens-; 6.681 alumnes i alumnes (un 25,08%); 1.058 membres de la resta del PDI (74,04%) i 1.477 integrants del PAS (78,07%).

En les dos últimes cites amb les urnes, les eleccions van comptar amb un sol candidat, l'actual rector Francisco Mora, circumstància que probablement va desunflar l'interés d'aquells comicis. En 2013, solament el 18% de la comunitat va exercir el vot i en 2017, la participació va ser encara menor, amb un 11%.