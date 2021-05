Calendario lunar: las fases de la Luna en mayo 2021

La posición de la Luna respecto a la Tierra cambia constantemente y, al no tener luz propia, depende del Sol para brillar y poder ser vista. Por tanto, las fases lunares no son más que la vista de la cara visible o iluminada del satélite desde nuestro planeta, que va variando.

El transcurso por el que se van dando las diferentes fases comienza con la Luna Nueva Visible, es decir, la primera aparición de la Luna en el cielo, hasta que va variando y completando todo el ciclo, lo que también sucederá en el mes de mayo.

Fases lunares durante mayo

Estas son las fases de la Luna y el momento exacto en el que se sucederá cada una de ellas durante el mes de mayo, según los cálculos del Instituto Geográfico Nacional:

Cuarto menguante : 3 de mayo, a las 21.50 horas

: 3 de mayo, a las 21.50 horas Luna nueva : 11 de mayo a las 21.00 horas

: 11 de mayo a las 21.00 horas Cuarto creciente : 19 de mayo, a las 21.13 horas

: 19 de mayo, a las 21.13 horas Luna llena: 26 de mayo a las 13.14 horas

Todas estas fechas y horas corresponden a la fecha y horario oficial de la península española, Ceuta, Melilla y Baleares, por lo que la la fecha que se obtiene del instante exacto en que se da el fenómeno viene expresado según la hora oficial peninsular en horario normal o adelantado, según corresponda a cada momento.

También hay que saber que durante el 26 de mayo se dará un eclipse total de Luna, que será visible en el este de Asia, Australia, Pacífico y América. Igualmente, otro fenómeno que ocurre durante este mes es la lluvia de estrellas de las eta acuáridas, cuyo punto máximo se ve en la noche que va del 5 al 6 de mayo, aunque son visibles hasta el 28 de mayo.