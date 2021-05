Urkullu, sorprendido por las declaraciones de Revilla sobre el decreto tras estado de alarma, con el que "ni ha hablado"

En unas manifestaciones a los medios en San Sebastián, tras participar en la apertura de la Junta de socios de Elkargi, Urkullu ha dicho que ya ha manifestado su "sorpresa a Revilla" sobre esta cuestión. "Por no hablar, es que ni he hablado con el presidente de la comunidad de Cantabria. No entiendo estas declaraciones", ha apuntado.

ANÁLISIS HASTA EL VIERNES

En cuanto al decreto que el Gobierno Vasco aprobará el viernes para hacer frente al fin del Estado de alarma este domingo, ha señalado que no puede "avanzar nada", porque están "valorando todavía lo que son decisiones que en el conjunto del Estado se puedan estar adoptando".

"No solamente por lo que haya sido la decisión del Gobierno español ayer, sino también por lo que son medidas que otras comunidades autónomas puedan estar planteando como adopción para el próximo día 10, por lo tanto, hasta el viernes vamos a estar en proceso de análisis permanente y el viernes decidiremos", ha incidido.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))