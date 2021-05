Tristan Thompson estudia denunciar a Sydney Chase, la mujer que afirma que le fue infiel a Khloé Kardashian con ella

Estaban reencontrándose en el amor, perdonándose el pasado, dándose una nueva oportunidad, pensando incluso en tener otro bebé tras su hija True, y hace apenas una semana apareció Sydney Chase y dio con los planes al traste no solo asegurando que Tristan Thompson había vuelto a las andadas de ponerle los cuernos a Khloé Kardashian sino que además decía con quien había sido: con ella.

"Fue un 'aquí te pillo aquí te mato', pero estuvo bastante bien", resumió la joven modelo de 23 años, famosa en Instagram, TikTok y también en OnlyFans, que además dio detalles sobre el miembro viril del jugador de los de los Boston Celtics, de 30 años, y alegó que él le había mentido sobre su soltería.

Obviamente, Khloé Kardashian estaba tan desconsolada que Thompson no se ha podido quedar de brazos cruzados y ha contratado a un equipo legal para amenazar con una demanda importante a Chase si no se retracta, aprovechando además para tildarla de "mentirosa".

Chase, a pesar de que Marty Singer, el abogado del pívot, asegura que ya le ha enviado una carta para que cese sus comentarios públicos sobre el tema y reniegue de lo que ha dicho, ha contraatacado asegurando que tiene en su poder varios mensajes de texto subidos de tono que Thompson le envió.

El portal TMZ ha obtenido la carta que Singer le ha enviado a la modelo y en la misia se puede leer que las acusaciones son tratadas como "fabricaciones difamatorias y maliciosas" y se puede leer el extracto: "El Sr. Thompson no tuvo ninguna relación con usted y jamás le envió mensajes de ese tipo".

Además, en la carta del abogado aparece en varias ocasiones la idea de que Chase se ha inventado cada una de las citas que dice que tuvo con el jugador de baloncesto y que por tanto no tiene pruebas de ellas. "Es obvio que es usted una mentirosa", asegura Singer en el documento.

La misiva concluye con una amenaza, explicándole a Chase que si no deja de "difamar" tanto en medios de comunicación como de forma online a su cliente, lo estará haciendo "bajo su propio riesgo, ya que puede encontrarse ante un tribunal intentando defender su indefendible mala conducta".

Fuentes del equipo de Tristan Thompson aseguran al citado medio de forma no oficial que creen que las intenciones de Chase son crematísticas, dado que esto le ha dado notoriedad ahora que saben, según sus informes, que ella ha estado negociando para entrar a un reality.

Sin embargo, Chase no solo ha explicado que si no ha respondido a la carta ha sido porque no ha recibido ninguna [TMZ asegura que han visto evidencias de que al menos la carta se ha enviado a dos correos distintos que se suponen son los de la modelo], sino que este tipo de comentarios sobre realities e influencers son una forma clásica de deslegitimar a las mujeres. "Que esto sea una lección para no dejar que nadie, sin importar el dinero o la fama que tengan, empañe tu nombre", ha zanjado.