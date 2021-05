Fuentidueña del Tajo y El Atazar, los únicos pueblos 'rojos' en una Comunidad de Madrid enteramente 'azul'

La Comunidad de Madrid se ha teñido este 4-M de azul, con la excepción de dos de los 179 municipios que la conforman, que siguen en rojo. Uno es Fuentidueña del Tajo, ubicado a 55 minutos en coche desde la Puerta del Sol, en dirección este y por la A-3. Para llegar al segundo, El Atazar, hay que recorrer 93 kilómetros desde la capital, en dirección hacia el norte y por la A-1.

En Fuentidueña del Tajo la fuerza mayoritaria en las autonómicas del 4-M ha sido el PSOE. Obtuvo el 34,05% de los sufragios, por delante del PP, que cosechó el 30,73% del voto. La tercera fuerza en el municipio es Más Madrid (13,12%), a la que le siguen Vox (9,88%) y Unidas Podemos (9,05%).

Con un censo de 1.636 electores, tres cuartas partes de los fuentidueñeros (74%) acudieron a las urnas para volver a votar mayoritariamente socialista, aunque esta vez en menor proporción que hace dos años.

Isabel Díaz Ayuso ha recibido algo de "voto prestado" del PSOE en Fuentidueña. Lo dicen las matemáticas. En 2019 el PSOE obtuvo el 54,24% de los votos (610 sufragios) y Ángel Gabilondo solo ha mantenido 410. Mientras, el PP ha escalado de 182 sufragios en 2019 a 370 en 2021. La suma de los votos ganados esta vez por las otras formaciones de izquierda (69 de Más Madrid y 35 de Unidas Podemos) no suman el total 210 votos socialistas perdidos en el camino.

Si se mira al consistorio que salió de las municipales de 2019, se ve que Fuentidueña es un municipio claramente pro PSOE, con 7 concejales socialistas, uno del PP y otro de una marca local (Alternativa independiente ciudadana FDT).

El alcalde se llama José Antonio Domínguez Chacón, es socialista y tiene su móvil a disposición de todo el municipio y publicado en Internet.

"Somos el pueblo más rojo de la Comunidad de Madrid"

En su carta de presentación en la web municipal, Domínguez escribe que el suyo es "un municipio lleno de vida, situado en un lugar privilegiado" junto al río Tajo, "que hace que tengamos una vega fértil para la Agricultura".

En conversación telefónica con 20minutos, el primer edil se dice "orgulloso de seguir en rojo" tras el 4-M y cuenta que el partido socialista ha ganado todas las elecciones de la democracia. Su explicación para que así sea es que "por arraigo" este es "un pueblo obrero". Reconoce que están bajando en votos, "hacia un lado y otro", pero celebra que se mantengan y destaca que las fuerzas de izquierda sumen mayoría. "Somos el pueblo más rojo de la Comunidad de Madrid".

Según Domínguez, esto es fiel reflejo del trabajo en el Ayuntamiento, donde entienden "la política como herramienta de hacerle la vida mejor a las personas". Aprovecha para pedirle a la ganadora de los comicios, Isabel Díaz Ayuso, que la Comunidad no les abandone por no haber votado azul y le recuerda que necesita "una variante de la M-831 a la M-326 para que los camiones de alto tonelaje que transportan a diario a Mercamadrid las hortalizas de la vega del Tajo no pasen por la casita de niños y el centro de mayores de Fuentidueña".

En su carta de presentación en la web, el alcalde anima a visitar "el Castillo de Santiago, La Fuente Salobre, La Iglesia de San Andres, La Torre del Reloj, La Vega del Tajo y por último El Puente de Hierro. "Los fuentidueñeros somos gente abierta y acogemos a nuestros visitantes con agrado", dice.

El Atazar

Para llegar hasta El Atazar, municipio que preside el pantano del mismo nombre, hay que subir al norte de la región. Allí tienen un censo escueto (88 personas). Este 4-M se contabilizaron 64 sufragios, 24 abstenciones y un voto nulo.

La lista electoral más votada fue la socialista con un total de 22 votos, por 18 del PP, 8 de Más Madrid, 7 de Unidas Podemos y 6 de Vox. El alcalde, socialista, es Juan Pablo Lozano García.

Pero el PSOE ha bajado también en este municipio, dos votos menos (24 a 22), mientras el PP ha subido de 14 a 18. Aquí, Más Madrid ha saltado de 3 a 8 y Unidas Podemos ha subido de 4 a 11. Mientras que Vox ha repetido los mismos seis votos que ya obtuvo en las elecciones ordinarias de 2019.

En su página web, un avatar del atazareño Isidoro descubre la historia a los visitantes, Saverio les recomienda lugares para comer o dormir, mientras que Sole da pistas para pasar un día agradable.

Que solo haya dos pueblos rojos en todo Madrid, Fuentidueña de Tajo y El Atazar, demuestra la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de 2021, donde hasta el tradicional cinturón rojo de Madrid, el sur y el corredor del Henares, se ha teñido por completo de color azul.