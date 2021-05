UGT denuncia el aumento del paro a costa de los más jóvenes y sin experiencia laboral

"Todo el incremento del paro registrado el mes pasado en Cantabria responde a menores de 25 años (+46 desempleados) y en su gran mayoría del colectivo de sin empleo anterior (+88 desempleados), lo que no deja de ser preocupante porque un mercado laboral que no garantiza el empleo de sus jóvenes y que no retiene el talento es un mercado laboral con un futuro incierto", ha alertado el responsable regional de Empleo.

Ibáñez ha señalado que, un mes más, "la buena tendencia" del empleo de la industria y la construcción han permitido "paliar" el aumento del paro en la comunidad autónoma, aunque también ha sido gracias a más de un 91% de contratos temporales "y sin poder contrarrestar del todo el repunte del desempleo en los servicios y en el colectivo de sin empleo anterior".

En su opinión, "las cifras hablan por sí solas porque, aunque el mes pasado el paro solo se incrementó entre los hombres, lo que no deja de ser una excepción, desde septiembre del año pasado Cantabria mantiene una tendencia al alza sólo interrumpida el pasado mes de marzo y que casi siempre tiene como destinatarios a mujeres y jóvenes".

En este sentido, Ibáñez ha recordado que en Cantabria hay ahora 648 desempleados menos que hace un año "pero no es casualidad que este buen dato contraste al mismo tiempo con un aumento de 524 mujeres desempleadas y de 256 desempleados menores de 25 años".

Por otra parte, que Cantabria registrara el mes pasado 6.120 trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), reafirma "la necesidad de prorrogarlos más allá del 31 de mayo porque sigue habiendo un gran número de trabajadores que los necesitan imperiosamente", ha valorado.

"Hablar de recuperación o de vuelta a la normalidad en la actividad económica y en el mercado de trabajo es algo aún lejano y lo importante ahora es salvar el mayor número de empleos posible y aliviar la difícil situación que viven miles de trabajadores", ha recalcado el sindicalista.