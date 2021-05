El terremoto de Ayuso sacude Cibeles: el efecto de Gabilondo se traslada a Pepu, Maestre revive y Villacís se sostiene con el aliento de Almeida

El terremoto de los resultados electorales en la Comunidad de Madrid ha provocado una inevitable sacudida entre los partidos representados en Cibeles. El batacazo del candidato socialista Ángel Gabilondo ha puesto aún más de manifiesto el bajo perfil político, y hasta el anonimato, del portavoz del partido en el Ayuntamiento, Pepu Hernández. Por el contrario, la cara visible del mayor grupo de la oposición, Rita Maestre, ha resurgido tras el éxito de su compañera de partido en la Comunidad, Mónica García. Y, de manera paradójica, el tsunami Ayuso ha colocado a la vicealcaldesa en una posición casi testimonial, como único foco institucional de Ciudadanos en Madrid. Ahora Begoña Villacís se sostiene con aliento del alcalde Martínez-Almeida. Este, en cambio, mantiene su popularidad tras la victoria de Díaz Ayuso. Por último, el portavoz de Vox en el Consistorio, Javier Ortega Smith (Vox) ve reproducir en la Comunidad su propia estrategia en el Ayuntamiento de Madrid: apoyar al gobierno, sin entrar en él.

Hasta ayer, nadie ponía en cuestión- al menos fuera de los pasillos- el bajo perfil del portavoz socialista municipal. Ni siquiera su ausencia en los Plenos de Cibeles. Sin embargo hoy, tras el fracaso del candidato socialista a la presidencia de la Comunidad, el portavoz Pepu Hernández vuelve a debate. Son sus propios compañeros de partido quienes piden un cambio de representante para salvar el futuro socialista en la capital: "Seguimos perdiendo votos en Madrid y eso apunta al Ayuntamiento, donde tenemos un portavoz desaparecido. ¿Hace cuántos plenos que no viene? Y ya en el último, a 7 días de las elecciones, ni siquiera presentó preguntas al alcalde... estaba en su casa como un señor...", cuentan las fuentes del partido a 20minutos.

Así la militancia se dice "cabreada" por la invasión de Moncloa en el gobierno regional y municipal: "Se meten hasta la cocina, pero luego nos dejan solos en la foto, como ocurrió ayer con Gabilondo". Acorde a estas fuentes, el problema al que se enfrenta el PSOE en Madrid es que "no existe partido: ni está ni se espera". A esto se suma que en cada elección "cambiamos de candidato y a cada uno, peor que el anterior". Por eso- dicen- el partido tiene que asumir que no hay nadie que salve esto, solo lo salva el trabajo de una persona, con largo recorrido y que crea en Madrid". "O se da un revulsivo al partido con la salida de Pepu o en dos años no habrá partido socialista en Madrid", advierten desde la Ejecutiva.

Los ánimos cambian en el grupo mayoritario de la oposición de Cibeles. En un tuit la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre ha rentabilizado para sí el éxito de Mónica García en las elecciones regionales. "Sin quitar mérito a Mónica, el trabajo que ha hecho Más Madrid en la ciudad ha aportado al éxito del grupo", apunta la líder municipal a 20minutos. Y es que, según Maestre, el triunfo no viene únicamente de la campaña: "Es un trabajo que refuerza los dos años que tanto Mónica como yo llevamos haciendo en la ciudad y en la región, trabajamos unidas y con complicidad". Ahora "Más Madrid asume el reto de liderar la oposición en la Comunidad y en el Ayuntamiento a las políticas del saqueo y el maltrato. Una meta clara: 2023. A trabajar, trabajar y trabajar para ser mayoría mañana", dice en su cuenta de Twitter.

Más Madrid consolida su espacio político en una noche amarga. Pero asumimos el reto de liderar la oposición en la Comunidad y en el Ayuntamiento a las políticas del saqueo y el maltrato. Una meta clara: 2023. A trabajar, trabajar y trabajar para ser mayoría mañana. — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) May 4, 2021

Los resultados de Ciudadanos no ha cogido por sorpresa a sus miembros. Días antes fuentes del partido ya auguraban un mal resultado. Y así lo ha confirmado esta mañana la vicealcaldesa de la capital, y hoy única superviviente de la marca en Madrid, en una entrevista en Onda Cero. Con voz sobria ha reconocido no haber logrado un buen resultado. Lo que sí ha aprovechado es para recordar que ella sigue gobernando en el Ayuntamiendo de Madrid junto con el Partido Popular. "El problema de los gobiernos de coalición es que no se reconoce lo que hace cada uno: no saben que el triunfo de las terrazas es de Ciudadanos, ni que hemos desbloqueado el norte de Madrid, o nuestro trabajo internacional...".

La vicealcadesa ha vuelto de esta manera a reivindicar hoy como un mérito propio la proliferación de terrazas en la capital- del que muchos han hecho responsable en exclusividad a Ayuso. En todo caso ha sacado a relucir su buena relación con el alcalde, de cuyo apoyo sigue dependiendo su actual- y tal vez- futura posición. "Quiero agradecerle el mensaje tan cariñoso que me envió ayer, el respeto es fundamental".

Por su parte, el primer edil popular se mantiene fuerte tras el éxito de su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso. "El Partido Popular tiene capacidad para absorber el voto de Ciudadanos. El camino es el que nos marcan los electores que entienden que el Partido Popular es la casa común en la que nos reconocemos todos, desde el punto de vista ideológico, pero también desde el punto de vista de la preservación y defensa de nuestro modelo constitucional"

Por último, el portavoz municipal de Vox Javier Ortega Smith cree que los resultados de Rocío Monasterio "no van a alterar la situación existente". Según cuenta a este medio, los cuatro concejales de su partido seguirán "ejerciendo una oposición leal y responsable pensando en los madrileños, así como una oposición frontal a las políticas de izquierda que solo conllevan ruina y demagogia".