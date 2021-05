El coreógrafo Thomas Noone y su "yo" marioneta bailan y charlan sobre la vida en La Mutant

El coreógrafo británico Thomas Noone llega a La Mutant de València los próximos días 7 y 8 de mayo con 'After the Party', un espectáculo en el que aparece junto a una marioneta con sus mismos rasgos.