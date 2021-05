Liarte cree que Vox va a tener que "cambiar muchas cosas" para ser alternativa al PP de López Miras

Y es que López Miras es una persona que ha conseguido "unos logros increíbles en estos dos años de legislatura; tan increíbles como el famosos efecto mariposa murciano del que todo el mundo habla", tal y como ha afirmado el diputado expulsado de Vox en declaraciones a Onda Regional recogidas por Europa Press.

"Si Vox de verdad quiere ofrecer una alternativa a la que ahora mismo representa el PP van a tener que trabajar mucho y cambiar muchas cosas; si no, yo creo que ocurrirá como en Madrid, que terminarán convirtiéndose en una fuerza residual de idealistas pero sin esperanzas de introducir cambios reales en la sociedad", ha subrayado.

Liarte ha hecho una valoración "muy positiva" de las elecciones madrileñas, al igual que la que cree que hace la "gran mayoría" de la población en España. "Ayer, el pueblo de Madrid optó de nuevo en mayo por la vida y por la libertad". A su juicio, es un motivo de "congratulación".

Así, cree que en España "se abre un capítulo nuevo" y que la primavera ha traído "novedades bonitas e interesantes". Ha destacado, además, que este martes vio al líder de Podemos, Pablo Iglesias, "hacer algo que es bueno para España".

Al ser preguntado por si Vox ha alcanzado un techo electoral, Liarte ha reconocido que "es verdad que el partido ha emitido una resolución interna para su expulsión, pero ha advertido que "no es firme" y tanto él como sus compañeros siguen siendo de la formación "a día de hoy".

"Y nos preocupa mucho el futuro de Vox", según Liarte, quien cree los resultados en Madrid han sido "mediocres" y no le satisface porque el pueblo "ha optado mayoritariamente por opciones liberales, eso se ha traducido en un incremento desmesurado y merecidísimo, no voy a decir que no, del PP y de Ayuso".

Sin embargo, ha criticado que Vox "no ha sido capaz de recoger nada de todo ese cambio hacia la democracia que se ha producido en Madrid". Las razones, a su juicio, "son muy largas" para exponerlas, pero cree que algunas de las personas que están en el partido en este momento y algunas de las prácticas que se han ido denunciando en el partido por militantes de toda España en los últimos meses "a lo mejor deberían ser tomadas un poco en cuenta y que haya un poco de autocrítica".

Respecto a si puede haber un reflejo de esos resultados en la Región, Liarte cree que es un "poco pronto" para saber todo esto. "Yo desearía que Vox se regenere, porque tiene mucho que aportar a la Región".

Ha recordado que "fue la fuerza política más votada en las últimas elecciones y, por tanto, yo creo que si de verdad se regenerar y abandonara ciertas prácticas y ciertas personas entendieran que no tienen cabida en un proyecto que pretende ser democrático, yo creo que podría aportar mucho a la Región".