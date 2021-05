Disuelta por segunda vez una fiesta ilegal en el interior de una nave agrícola de Villamediana de Iregua (La Rioja)

La arrendataria de la nave, una mujer de 48 años, natural de Bolivia y residente en la capital riojana, no ha presentado ante los agentes la documentación que acredite la lícita actividad de hostelería que lleva a cabo en el pabellón agrícola, por lo que las fiestas y eventos que organiza, así como la dispensa a los asistentes de comida y bebida sin control sanitario y con riesgo para la salud, se estarían llevando a cabo de manera "ilegal".

DISPOSITIVOS DE CONTROL

Esta nueva actuación se enmarca dentro de los dispositivos de vigilancia y control desplegados por la Guardia Civil en las inmediaciones de la nave agrícola, a consecuencia de las numerosas quejas ciudadanas formuladas durante las últimas semanas, debidas principalmente a la gran afluencia de personas y vehículos que transitan por el camino de acceso a la nave agrícola, en la que se celebran fiestas y reuniones con música a todo volumen que llegan a generar pequeños altercados entre los asistentes por la ingesta de bebidas alcohólicas.

Durante la tarde/noche del pasado día 24 se detectó la llegada a la nave de numerosas personas a bordo de vehículos, por lo que cinco dotaciones del Servicio de Seguridad Ciudadana irrumpieron de manera sorpresiva en el lugar, contabilizando en el interior y exterior del pabellón un total de 49 personas adultas y algunos menores de edad, que celebraban diversos acontecimientos con música, comida y alcohol, incumpliendo las medidas de prevención dictadas por el Gobierno de La Rioja para hacer frente a la crisis sanitaria.

Una vez fueron plenamente identificados e informados de que serían propuestos para sanción, se procedió de forma progresiva y segura a la disolución de la fiesta. La persona que tiene alquilada la nave y que organiza este tipo de actividad ilegal también ha sido propuesta para sanción.

Las actuaciones han sido puestas a disposición de la Dirección General de Justicia e Interior en La Rioja y del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua.

BALANCE COVID-19

Durante el mes de abril se han identificado a 23.075 personas, se han llevado a cabo 58 inspecciones y se han cursado 815 actas/denuncia por los siguientes incumplimientos a la normativa Covid-19:

2 por no respetar confinamiento sanitario, 286 por no respetar el confinamiento nocturno, 193 por no respetar el confinamiento perimetral, 23 por no usar mascarilla en el transporte público, 13 por no usar mascarilla dentro de un local, 186 por no usar la mascarilla otras situaciones (vía pública, interior vehículos, etc.), 54 por incumplir el número máximo de personas, 48 por fumar sin guardar la distancia, 1 por superarse el aforo máximo, 4 por el incumplimiento de medidas sanitarias en locales de ocio y 5 por consumir alcohol en la vía pública.

Además, se han tramitado otras 172 denuncias por infracciones a la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana -faltas de respeto y consumo de drogas- y 2.211 infracciones a la Ley de Seguridad Vial.