Tornen les Falles: València preveu celebrar-les en el segon semestre de l'any i espera aclarir dates amb Sanitat

L'Ajuntament de València preveu poder celebrar les Falles en el segon semestre de 2021, segons ha informat aquest dimarts el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, després de reunir-se amb la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la Mesa de Seguiment de la Covid-19.

La consellera de Sanitat ha mantingut aquest dimarts una trobada amb el col·lectiu faller i, segons ha explicat Galiana en declaracions als mitjans, ha traslladat al sector que la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la covid-19 analitzarà aquesta setmana la celebració de festes patronals en la Comunitat Valenciana. Barceló ha emplaçat a l'Ajuntament i al món faller a mantindre una nova reunió dilluns que ve, després de la Interdepartamental, a fi d’"aclarir cent per cent el tema de les dates i activitats falleres que es podrien realitzar".

"És una dada positiva que estem parlant de 2021", ha assenyalat el regidor de Cultura Festiva, abans d'afegir: "Nosaltres continuem treballant en la mateixa marxa que teníem el 15 de gener, que era celebrar activitats falleres en el segon semestre de l'any i en això estem treballant".

Durant la reunió entre Sanitat i el món faller, s'ha analitzat la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana i de la ciutat, que és "molt millor que en totes les comunitats autònomes" encara que aspiren a "estar millor", ha indicat Galiana, que reconeix que el calendari de vacunació "no va com s'esperava", una qüestió que també s'ha posat sobre la taula aquest dimarts.

Els fallers, un col·lectiu "responsable" i "solidari"

Galiana ha explicat que en la trobada també ha "posat en valor el treball que ha fet tot el món faller", "sense incidències ni denúncies en cap casal", i s'ha reivindicat al sector de les festes com "un col·lectiu responsable" i "solidari" que "es comporta".

Per part seua, el president de la Interagrupació Fallera, Guillermo Serrano, ha manifestat que espera el pròxim dilluns "poder tindre definitivament" la data de les Falles per a "poder treballar" i que "siguen una realitat les Falles 2021". "En això estem, això esperem i tant de bo tot vaja bé i el dilluns puguem finalment dir ja una data".

Encara que ha admés que sí que esperava eixir de la reunió d'aquest dimarts amb una data per a les festes, ha afirmat que entén les explicacions de la Conselleria i que la decisió depén de tot el Consell, per la qual cosa s'ha d'abordar en la Interdepartamental. Ha reconegut també que en el món faller estan "cansats" després de "molt de temps" en aquesta situació, però ha recalcat que té "la consciència tranquil·la" perquè creu que "hi haurà falles en 2021".

Ha recordat que "sempre s'ha parlat de dues dates", al juliol i setembre, i que es manté "en el mateix objectiu". "Sempre hem dit que l'important era 'plantar' i cremar, la data que ens donen plantarem i cremarem". Ha indicat que seran, això sí, unes Falles "amb responsabilitat". "La data és menys important, l'important és fer-les", ha subratllat.

Així mateix, ha explicat que s'ha tractat la possibilitat d’"una desescalada" perquè "en "15 o 20 dies" els casals fallers puguen "a poc a poc recuperar la seua activitat" i no sols obrir per a qüestions administratives. "Crec que per a la societat fallera també és important", ha afegit.