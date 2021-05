El 'vacunòdrom' dispara un 142% l'ús de l'EMT cap a la Ciutat de les Ciències

La vacunació és una de les claus per a recuperar, si bé encara amb precaucions, una vida el més normal possible. Un dels sectors que més ha patit les restriccions sanitàries i la por de la població al contagi ha sigut el del transport públic, i en concret l'autobús i el metro. L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, sense anar més lluny, ha perdut quasi un 50% de viatgers respecte a les xifres prepandèmia. No obstant això, en les últimes dues setmanes està experimentant uns increments desconeguts, de fins al 142%, en un grup de línies molt concret: les sis que discorren i paren al costat de la Ciutat de les Arts i les Ciències.

El motiu és l'activació de l'anomenat vacunòdrom i el focus de demanda que ha suposat per a la mobilitat a la ciutat. De fet, mentre finalitzen les obres per a posar en marxa la línia 10 de Metrovalencia, a aquest complex científic i cultural només arriben els autobusos com a mitjà de transport públic massiu.

D'aquesta manera, i segons avancen a 20minutos des de l'EMT, la setmana del 19 d'abril, després de l'inici de la immunització massiva en el Museu de les Ciències, el nombre de validacions de les línies 15, 24, 25, 35, 95 i 99, que paren a l'entorn de la Ciutat de les Arts, es va incrementar un 79% respecte a la setmana anterior, fins a les 6.308. Les dues setmanes anteriors, el ritme de viatges diaris era d'al voltant de 3.500 a la setmana (3.447 la del 5 d'abril i 3.519 validacions la del 12 d'abril).

El ritme d'increment de viatgers encara va créixer més la setmana passada, la del 26 d'abril, en paral·lel a l'augment en el nombre de persones citades per la Conselleria de Sanitat en funció de la disponibilitat de vacunes per a les diferents franges d'edat. Durant eixos set dies, les sis línies que donen servei al vacunòdrom de València van acumular 8.516 validacions, un 142% més que la setmana prèvia a l'inici de la vacunació massiva.

Des que va començar el procés sanitari, el 19 d'abril, l'EMT ha reforçat el servei de la línia 95, oferint 6.500 noves places per a facilitar els desplaçaments (del 19 al 30 d'abril). Al maig es mantindran els reforços de la 95, per ser la línia que més s'utilitza per a aquests desplaçaments i que, a més, passa per l’intercanviador. D'aquesta manera, l'empresa municipal pretén afavorir els transbords d'altres línies que arriben des de diferents punts a l’intercanviador.

"Hem reforçat el nostre servei per a facilitar els desplaçaments a la Ciutat de les Arts i les Ciències, oferint més de 6.500 places addicionals que se sumen al servei habitual que presten les línies 15, 24, 25, 35, 95 i 99", explica la directora gerent de l'EMT, Marta Serrano, sobre el dispositiu de mobilitat dissenyat per l'EMT per a la campanya de vacunació a València. "Mantindrem aquest reforç fins que siga necessari, ja que estem constantment monitorant la situació per a adaptar la nostra oferta a les necessitats de la ciutadania", afig.