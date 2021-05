El defensor de Marta López amenaza con demandar a Oriana por llamarla "buscona" en 'Supervivientes'

La colaboradora televisiva Oriana Marzoli tuvo un agrio desencuentro con el defensor de Marta López en el plató de Supervivientes, tras las duras críticas y palabras de Marzoli hacia la concursante.

Marta "quiere morir siempre matando. Ella solita está haciendo su alegato porque sabe que se va a ir. Espero que la audiencia la esté escuchando. A tomar por saco Martita, por favor”, decía Oriana Marzoli, que con anterioridad había llamado "buscona" a Marta López por sus acercamientos a Tom Brusse.

El defensor de Marta se quejaba de las "faltas de respeto" de la extronista y amenazaba con demandarla por esos descaliicativos. "Pues a ver si prospera", retaba Marzoli.

Oriana, no obstante, trataba de matizar con poco acierto. "Buscona... ¿qué significa?, que busca a los tíos", decía Oriana, que continuaba: "No la he llamado 'p' y lo que acaba en 'a'", explicaba.

"Yo no he dicho que le gusten los hombres casados, lo dijo ella", aseguraba Oriana, que hacía ver que "está mal que busque chicos con pareja" e hizo ver que afirmó tal cosa "porque buscaba a Tom".

En un momento dado el presentador, Carlos Sobera, tenía que interrumpir ante la escalada de acritud entre Oriana y el defensor de Marta López.

"No me gusta ni como concursante, como concursante es lamentable. Como mujer tampoco me gusta. Habla a Melyssa con mucha rabia, con mucho asco. No me gusta nada ella. Creo que le gustan los chavalines jóvenes, y si tienen novia, más, le flipan", acabó diciendo Oriana.