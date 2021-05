Rocío Flores abandona el plató de 'Supervivientes' llorando tras oír a Olga Moreno: "No les coge el teléfono"

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, Rocío Flores, tuvo que abandonar este martes el plató de Supervivientes por un ataque de llanto provocado por las palabras que oyó en boca de la mujer de su padre, Olga Moreno.

La mujer, que concursa en el reality en Honduras, hablaba en un vídeo de cómo fue la infancia de David y Rocío Flores. "Los he criado como si fuera su madre… pero madre no hay más que una", decía Olga Moreno de los hijos de Rocío Carrasco.

"Ojalá pudieran hablar con ella [con Rocío Carrasco], ojalá les cogiera el teléfono, nos haría mucha ilusión a su padre y a mí", decía Moreno, que aseguraba que los niños "la llaman el día de la madre, el día de reyes… pero lo de siempre, no les coge el teléfono".

"El niño y Rocío siempre me regalan algo (por el día de la madre)", decía la esposa de Antonio David, que aseguraba que tuvo a su propio hijo "por Rocío, que me decía que quería otro niño".

Tras esas palabras, en las que Olga Moreno aseguraba que no distingue entre su hijo, al que "ha parido" de los otros dos, David y Rocío, hijos de su marido, Rocío Flores se mostró conmovida.

"Olga no me ha parido, pero es una persona fundamental en mi vida y tengo mucho que agradecerle. Si me he convertido en la persona en la que soy ella ha formado parte de eso, me ha enseñado mucho, le estoy muy agradecida", decía Rocío Flores.

Al término de una pausa Carlos Sobera, el presentador de Supervivientes, tenía que explicar la ausencia de la joven: "Rocío Flores no está con nosotros porque se ha venido un poco abajo. Se recuperará enseguida, espero y deseo".

Así fue y al poco Rocío Flores volvía a ocupar su sitio en el sillón de colaboradores.